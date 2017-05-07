Israel-Germany dispute shines spotlight on ex-soldiers anti-occupation group

PHA+VEVMIEFWSVYsIElzcmFlbDogRm9ybWVyIElzcmFlbGkgY29tYmF0IHNvbGRpZXJzIHdobyB3
ZXJlIHRocnVzdCBpbnRvIHRoZSBjZW50ZXIgb2YgYSBkaXBsb21hdGljIGRpc3B1dGUgYmV0d2Vl
biBJc3JhZWwgYW5kIEdlcm1hbnkgc2F5IHRoZSBzdWRkZW4gaW50ZXJuYXRpb25hbCBzcG90bGln
aHQgaGFzIGdpdmVuIHRoZW0gYSBiaWdnZXIgc3RhZ2UgdG8gc3BlYWsgb3V0IGFnYWluc3QgSXNy
YWVsJiM4MjE3O3MgNTAteWVhciBydWxlIG92ZXIgbWlsbGlvbnMgb2YgUGFsZXN0aW5pYW5zLjwv
cD48cD5CcmVha2luZyB0aGUgU2lsZW5jZSBpcyBhIGdyb3VwIG9mIGV4LXNvbGRpZXJzLXR1cm5l
ZC13aGlzdGxlJiMxNzM7Ymxvd2VycyB3aG8gdmlldyBJc3JhZWwmIzgyMTc7cyBvcGVuLWVuZGVk
IG9jY3VwYXRpb24gb2YgbGFuZHMgc291Z2h0IGZvciBhIFBhbGVzdGluaWFuIHN0YXRlIGFzIGFu
IGV4aXN0ZW50aWFsIHRocmVhdCB0byB0aGVpciBjb3VudHJ5LjwvcD48cD5TaW5jZSAyMDA0LCB0
aGUgZ3JvdXAgaGFzIGNvbGxlY3RlZCB0ZXN0aW1vbnkgZnJvbSBtb3JlIHRoYW4gMSwxMDAgZmVs
bG93IHNvbGRpZXJzIHdobyBkZXNjcmliZSB0aGUgZGFyayBzaWRlIG9mIHRoYXQgcnVsZSwgaW5j
bHVkaW5nIHNlZW1pbmdseSByb3V0aW5lIG1pc3RyZWF0bWVudCBvZiBQYWxlc3RpbmlhbiBjaXZp
bGlhbnMgc3RyaXBwZWQgb2YgYmFzaWMgcmlnaHRzLiBUaGUgdmV0ZXJhbnMgaG9wZSBzdWNoIGFj
Y291bnRzIGJ5IGZvcm1lciBmaWdodGVycyB3aWxsIGNhcnJ5IHdlaWdodCBhbmQgc3BhcmsgcHVi
bGljIGRlYmF0ZSBhYm91dCB0aGUgbW9yYWwgcHJpY2Ugb2YgdGhlIG9jY3VwYXRpb24uPC9wPjxw
PlByaW1lIE1pbmlzdGVyIEJlbmphbWluIE5ldGFueWFodSBhbmQgb2ZmaWNpYWxzIGluIGhpcyBu
YXRpb25hbGlzdCBnb3Zlcm5tZW50IGhhdmUgYSBzdGFya2x5IGRpZmZlcmVudCB2aWV3LiBUaGV5
IGhhdmUgYnJhbmRlZCBCcmVha2luZyB0aGUgU2lsZW5jZSBhcyBmb3JlaWduLWZ1bmRlZCBzdWJ2
ZXJzaXZlcyB0cnlpbmcgdG8gZGVmYW1lIElzcmFlbCBhbmQgaXRzIG1pbGl0YXJ5LjwvcD48cD5O
ZXRhbnlhaHUgZXZlbiBzZWVtZWQgd2lsbGluZyB0byByYXR0bGUgSXNyYWVsJiM4MjE3O3MgcmVs
YXRpb25zaGlwIHdpdGgga2V5IEV1cm9wZWFuIGFsbHkgR2VybWFueSB0byBzY29yZSBwb2ludHMg
YWdhaW5zdCBCcmVha2luZyB0aGUgU2lsZW5jZSwgd2hpY2ggaGFzIDE2IHBhaWQgc3RhZmZlcnMs
IHNldmVyYWwgZG96ZW4gdm9sdW50ZWVycyBhbmQgYW4gYW5udWFsIGJ1ZGdldCBvZiBhYm91dCAk
MiBtaWxsaW9uLjwvcD48cD5Ud28gd2Vla3MgYWdvLCBoZSBzYWlkIGhlIHdvdWxkIG5vdCByZWNl
aXZlIEdlcm1hbiBGb3JlaWduIE1pbmlzdGVyIFNpZ21hciBHYWJyaWVsIGlmIHRoZSB2aXNpdG9y
IHN0dWNrIHRvIHBsYW5zIHRvIG1lZXQgd2l0aCBCcmVha2luZyB0aGUgU2lsZW5jZS4gR2Ficmll
bCBjaG9zZSB0aGUgc29sZGllcnMgaW5zdGVhZC4gPC9wPjxwPk5ldGFueWFodSwgd2hvIGFsc28g
c2VydmVzIGFzIGZvcmVpZ24gbWluaXN0ZXIsIHNhaWQgdGhhdCBzaHVubmluZyB2aXNpdG9ycyB3
aG8gbWVldCB3aXRoIEJyZWFraW5nIHRoZSBTaWxlbmNlIGlzIG5vdyBvZmZpY2lhbCBwb2xpY3ku
PC9wPjxwPlRoZSBkaXNwdXRlIGNhc3QgYSBzaGFkb3cgb3ZlciB3aGF0IHdvdWxkIG90aGVyd2lz
ZSBoYXZlIGJlZW4gYSByb3V0aW5lIHZpc2l0IHRvIElzcmFlbCBieSBHZXJtYW4gUHJlc2lkZW50
IEZyYW5rLVdhbHRlciBTdGVpbm1laWVyIGxhc3Qgd2Vlay48L3A+PHA+SW4gYSBzcGVlY2ggaW4g
SmVydXNhbGVtIG9uIFN1bmRheSwgU3RlaW5tZWllciBkaWQgbm90IHJlZmVyIHRvIEJyZWFraW5n
IHRoZSBTaWxlbmNlIGJ5IG5hbWUsIGJ1dCBzYWlkIHRoYXQgY2l2aWwgc29jaWV0eSBncm91cHMg
JiM4MjIwO2Rlc2VydmUgb3VyIHJlc3BlY3QgYXMgZGVtb2NyYXRzLCBhbHNvIGF0IHRpbWVzIHdo
ZW4gdGhleSBhcmUgY3JpdGljYWwgb2YgYSBnb3Zlcm5tZW50LiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3RlaW5t
ZWllciwgd2hvIG1ldCB3aXRoIE5ldGFueWFodSBvbiBTdW5kYXksIHNhaWQgaGUgZGlzYWdyZWVk
IHdpdGggdGhlIGRlY2lzaW9uIG5vdCB0byByZWNlaXZlIEdhYnJpZWwuIFN0ZWlubWVpZXIgc2Fp
ZCBoZSBkZWNpZGVkIGFnYWluc3QgY2FuY2VsaW5nIGhpcyBJc3JhZWwgdHJpcCBiZWNhdXNlIGl0
IG1pZ2h0IGhhdmUgYWxsb3dlZCByZWxhdGlvbnMgdG8gJiM4MjIwO21vdmUgZGVlcGVyIGludG8g
YSBkZWFkIGVuZCwgd2hpY2ggd291bGQgaGF2ZSBoYXJtZWQgYm90aCBzaWRlcy4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPlllaHVkYSBTaGF1bCwgYSBjby1mb3VuZGVyIG9mIEJyZWFraW5nIHRoZSBTaWxlbmNlLCBz
YWlkIHRoZSByZWNlbnQgYXR0ZW50aW9uIGhhcyBiZWVuIGEgbWl4ZWQgYmxlc3NpbmcuIFRoZSBm
b2N1cyBvbiB0aGUgZGlwbG9tYXRpYyBkdXN0LXVwICYjODIyMDtkaXZlcnRzIGEgbG90IG9mIGF0
dGVudGlvbiBmcm9tIHRoZSByZWFsIGlzc3VlLCB3aGF0IGdvZXMgb24gaW4gdGhlIG9jY3VwaWVk
IHRlcnJpdG9yaWVzLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO09uIHRoZSBvdGhlciBo
YW5kLCBpdCBnaXZlcyB1cyBtb3JlIHN0YWdlcyB0byBzcGVhayBhYm91dCBpdCwmIzgyMjE7IHNh
aWQgU2hhdWwsIGNpdGluZyBtb3JlIG1lZGlhIGF0dGVudGlvbiBhbmQgcHVibGljIHNwZWFraW5n
IGludml0YXRpb25zIHdpdGggbGFyZ2UgYXVkaWVuY2VzLjwvcD48cD5Jc3JhZWxpcyBoYXZlIGJl
ZW4gYml0dGVybHkgZGl2aWRlZCBvdmVyIHdoYXQgdG8gZG8gd2l0aCBsYW5kcyBjYXB0dXJlZCBp
biB0aGUgMTk2NyBBcmFiLUlzcmFlbGkgd2FyLiA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.