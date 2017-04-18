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John Glenn honored with launch of space station supply ship

By Marcia Dunn
Associated Press

Published: April 18, 2017 - 11:52 AM | Updated: April 18, 2017 - 07:25 PM
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A United Launch Alliance Atlas V rocket that will carry supplies to the International Space Station lifts off from complex 41 at the Cape Canaveral Air Force Station, Tuesday in Cape Canaveral, Fla. (AP Photo/John Raoux)


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