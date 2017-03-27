Jury: Cleveland Indians not responsible for fan hurt by ball

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Published: March 27, 2017 - 08:52 AM

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The treasurer of the Akron fire union, charged with stealing from the union, waived extradition from North Carolina Monday.

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