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Jury finds ex-Summit County councilwoman Tamela Lee guilty in federal bribery trial

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: February 10, 2017 - 02:34 PM | Updated: February 10, 2017 - 06:36 PM

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