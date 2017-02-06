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Jury seated in former Summit County councilwoman’s federal trial

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: February 6, 2017 - 06:25 PM

 

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