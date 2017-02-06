Jury seated in former Summit County councilwoman’s federal trial

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBTaGUgbG9zdCBoZXIgam9iLiBTaGUgbG9zdCBoZXIgcGFydHkgcG9zaXRp
b24uIEFuZCwgbm93LCBzaGUgZmFjZXMgdGhlIHBvdGVudGlhbCBsb3NzIG9mIGhlciBmcmVlZG9t
LjwvcD48cD5TdGlsbCwgaW4gdGhlIGZhY2Ugb2YgdGhpcyBvdXRjb21lLCBmb3JtZXIgU3VtbWl0
IENvdW50eSBDb3VuY2lsd29tYW4gVGFtZWxhIExlZSBhZ2FpbiByZWZ1c2VkIGEgcGxlYSBvZmZl
ciBNb25kYXkgdGhhdCBpbmNsdWRlZCBhIDMwLW1vbnRoIHByaXNvbiBzZW50ZW5jZS4gU2hlIGlu
c3RlYWQgb3B0ZWQgdG8gdGFrZSBoZXIgY2hhbmNlcyB3aXRoIGEganVyeSB0cmlhbCBpbiBVLlMu
IERpc3RyaWN0IENvdXJ0IGluIENsZXZlbGFuZC48L3A+PHA+VGhlIHByb2Nlc3Mgb2YgcGlja2lu
ZyB0aGUganVyeSB0b29rIGFsbCBkYXkuIE9wZW5pbmcgYXJndW1lbnRzIHdpbGwgYmVnaW4gYXQg
OSBhLm0uIFR1ZXNkYXkgYmVmb3JlIEp1ZGdlIENocmlzdG9waGVyIEJveWtvLjwvcD48cD5MZWUs
IDU4LCBvZiBBa3Jvbiwgd2hvIHNlcnZlZCBvbiBjb3VuY2lsIGZyb20gMjAxMSB0byAyMDE2IGFu
ZCB3YXMgdGhlIHNlY29uZCBpbiBjb21tYW5kIG9mIHRoZSBTdW1taXQgQ291bnR5IERlbW9jcmF0
aWMgUGFydHkgdW50aWwgbGFzdCBzcHJpbmcsIGlzIGFjY3VzZWQgb2YgYWNjZXB0aW5nIHNtYWxs
IGFtb3VudHMgb2YgY2FzaCBhbmQgZ29vZHMgaW4gZXhjaGFuZ2UgZm9yIHVzaW5nIGhlciBwb2xp
dGljYWwgaW5mbHVlbmNlIHRvIGhlbHAgT21hciBBYmRlbHFhZGVyIGFuZCB0d28gb2YgaGlzIGZh
bWlseSBtZW1iZXJzIHdobyBvd24gYSBjb252ZW5pZW5jZSBzdG9yZSBhbmQgc2V2ZXJhbCBvdGhl
ciBidXNpbmVzc2VzIGluIHRoZSBBa3JvbiBhcmVhLiBTaGUgaGFzIGRlbmllZCBhbnkgd3Jvbmdk
b2luZyBhbmQgaGFzIHNhaWQgdGhlIEFiZGVscWFkZXJzIHdlcmUgY2xvc2UgZnJpZW5kcyBvZiBz
aGUgYW5kIGhlciBodXNiYW5kLCB3aG8gaXMgQXJhYmljLjwvcD48cD5JZiBMZWUgd2FzIGNvbnZp
Y3RlZCBvZiBhbGwgc2l4IG9mIHRoZSBjaGFyZ2VzIGFnYWluc3QgaGVyIGFuZCB0aGUgc2VudGVu
Y2VzIHdlcmUgcnVuIGNvbnNlY3V0aXZlbHksIHNoZSBjb3VsZCBmYWNlIG1vcmUgdGhhbiAxMDAg
eWVhcnMgaW4gcHJpc29uLiBUaGlzIHN0aWZmIG9mIGEgcGVuYWx0eSwgaG93ZXZlciwgaXNuJiM4
MjE3O3QgZXhwZWN0ZWQuPC9wPjxwPkxlZSByZWplY3RlZCBhIHBsZWEgb2ZmZXIgYnkgdGhlIGNv
dXJ0JiM4MjE3O3MgSmFuLiAyMCBkZWFkbGluZSBhbmQgYWdhaW4gdHVybmVkIGRvd24gYW4gb2Zm
ZXIgTW9uZGF5IGJlZm9yZSBoZXIgdHJpYWwgYmVnYW4uPC9wPjxwPkFsbCB0aHJlZSBvZiBMZWUm
IzgyMTc7cyBjby1kZWZlbmRhbnRzIGhhdmUgcGxlYWRlZCBndWlsdHkgYW5kIGZlZGVyYWwgcHJv
c2VjdXRvcnMgaGF2ZSBzYWlkIHRoZXkgbWF5IGNhbGwgb24gb25lIG9yIG1vcmUgb2YgdGhlbSB0
byB0ZXN0aWZ5LiBPbWFyIEFiZGVscWFkZXIgYW5kIEFiZGVscmFobWFuIEFiZGVscWFkZXIsIHR3
byBicm90aGVycywgcGxlYWRlZCBndWlsdHkgdG8gbnVtZXJvdXMgZmVkZXJhbCBjaGFyZ2VzIGlu
IERlY2VtYmVyIGFuZCB3aWxsIGJlIHNlbnRlbmNlZCBpbiBNYXkuIFNhbWlyIEFiZGVscWFkZXIs
IEFiZGVscmFobWFuJiM4MjE3O3Mgc29uLCB3YXMgc2VudGVuY2VkIHRvIHRocmVlIHllYXJzIG9m
IHByb2JhdGlvbiBpbiBNYXkgYWZ0ZXIgcGxlYWRpbmcgZ3VpbHR5IHRvIGx5aW5nIHRvIEZCSSBh
Z2VudHMgZHVyaW5nIHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLiA8L3A+PHA+TGVlLCBkcmVzc2VkIGluIGEg
YmxhY2sgcGFudHMgc3VpdCB3aXRoIGEgcmVkIGJsb3VzZSwgd2FzbiYjODIxNzt0IGFsb25lIGlu
IGNvdXJ0IE1vbmRheS4gSGVyIHNpc3RlciwgTHVjaWxsZSBIdW1waHJleSwgYW5kIHR3byBvdGhl
ciBzdXBwb3J0ZXJzIGF0dGVuZGVkIHRoZSBqdXJ5IHNlbGVjdGlvbiwgd2l0aCBIdW1waHJleSB0
YWtpbmcgbm90ZXMgdGhlIHdob2xlIHRpbWUuIExlZSB3YXZlZCBhbmQgc21pbGVkIGF0IGhlciBz
dXBwb3J0ZXJzIHNldmVyYWwgdGltZXMuPC9wPjxwPkxlZSBpcyByZXByZXNlbnRlZCBieSBUaW1v
dGh5IEl2ZXkgYW5kIHR3byBvdGhlciBhdHRvcm5leXMgd2l0aCB0aGUgcHVibGljIGRlZmVuZGVy
JiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlLiBBc3Npc3RhbnQgVS5TLiBBdHRvcm5leSBMaW5kYSBCYXJyIGlzIHBy
b3NlY3V0aW5nIHRoZSBjYXNlLCBqb2luZWQgaW4gY291cnQgYnkgdHdvIG90aGVyIGFzc2lzdGFu
dCBwcm9zZWN1dG9ycyBhbmQgdHdvIEZCSSBhZ2VudHMgZnJvbSBBa3Jvbi48L3A+PHA+VG9tIFBh
cmtlciwgYSBmb3JtZXIgU3VtbWl0IENvdW50eSBDb21tb24gUGxlYXMgQ291cnQganVkZ2Ugd2hv
IGlzIG5vdyBhIGZlZGVyYWwgbWFnaXN0cmF0ZSwgaGFuZGxlZCB0aGUganVyeSBzZWxlY3Rpb24g
Zm9yIEJveWtvLiBUaGUgc2VsZWN0aW9uIGJlZ2FuIHdpdGggdGhlIHBvb2wgb2YgNDAgcHJvc3Bl
Y3RpdmUganVyb3JzIGZpbGxpbmcgb3V0IGEgbGVuZ3RoeSBxdWVzdGlvbm5haXJlIHRoYXQgYXNr
ZWQgYSB3aWRlIHJhbmdlIG9mIHF1ZXN0aW9ucyBhYm91dCBwb3RlbnRpYWwgY29uZmxpY3RzLCBp
bmNsdWRpbmcgd2hldGhlciB0aGV5IG9yIGZhbWlseSBtZW1iZXJzIGhhdmUgaGFkIGFueSBpbnZv
bHZlbWVudCBpbiBwcmlvciBjcmltaW5hbCBwcm9jZWVkaW5ncywgaGF2ZSBnaXZlbiBtb25leSB0
byBwb2xpdGljYWwgY2FuZGlkYXRlcyBvciBrbm93IGFueW9uZSBpbnZvbHZlZCBpbiBnb3Zlcm5t
ZW50LiA8L3A+PHA+QWZ0ZXIgUGFya2VyIHdlbnQgdGhyb3VnaCB0aGUgYW5zd2VycyB0byB0aGUg
cXVlc3Rpb25uYWlyZXMsIGhlIGdhdmUgdGhlIGF0dG9ybmV5cyB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8g
cXVpeiB0aGUganVyb3JzLjwvcD48cD5CYXJyIGFza2VkIHdoZXRoZXIgYW55IG9mIHRoZSBqdXJv
cnMga25vdyB0aGUgQXJhYmljIGxhbmd1YWdlLiBQYXJ0IG9mIHRoZSBnb3Zlcm5tZW50JiM4MjE3
O3MgZXZpZGVuY2Ugd2lsbCBiZSBjb252ZXJzYXRpb25zIGluIEFyYWJpYy4gT25lIGp1cm9yIHNh
aWQgc2hlIGhhcyB3aGF0IHNoZSB3b3VsZCBkZXNjcmliZSBhcyBhICYjODIyMDtraW5kZXJnYXJ0
ZW4tbGV2ZWwmIzgyMjE7IHVuZGVyc3RhbmRpbmcgb2YgQXJhYmljLjwvcD48cD5EYXJpbiBUaG9t
cHNvbiwgb25lIG9mIExlZSYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5cywgYXNrZWQgdGhlIGp1cm9ycyB3aGV0
aGVyIGFueSBvZiB0aGVtIGhhZCBhIHByb2JsZW0gd2l0aCBhIHBlcnNvbiBtYXJyeWluZyBzb21l
b25lIG91dHNpZGUgb2YgaGVyIHJhY2UuIE9uZSBqdXJvciBzYWlkIHNoZSBoYWQgcGVyc29uYWwg
ZmVlbGluZ3MgYWJvdXQgdGhpcyBhbmQgYXNrZWQgdG8gZGlzY3VzcyB0aGVtIGluIGEgcHJpdmF0
ZSBjb252ZXJzYXRpb24gd2l0aCBQYXJrZXIgYW5kIHRoZSBhdHRvcm5leXMuPC9wPjxwPlRob21w
c29uIHRvbGQgdGhlIGp1cm9ycyBMZWUgaXMgYWNjdXNlZCBvZiBkb2luZyBwb2xpdGljYWwgYWN0
cyBmb3IgYnJpYmVzLCBpbmNsdWRpbmcgY29udHJpYnV0aW9ucyB0byBoZXIgcG9saXRpY2FsIGNh
bXBhaWduLiBIZSBhc2tlZCBpZiBhbnkgb2YgdGhlIGp1cm9ycyB3aG8gaGF2ZSBnaXZlbiB0byBj
YW1wYWlnbnMgJiM4MjEyOyBzZXZlcmFsIGluZGljYXRlZCBvbiB0aGUgcXVlc3Rpb25uYWlyZSB0
aGF0IHRoZXkgaGF2ZSAmIzgyMTI7IHRoaW5rIHRoZXkgd291bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgYWJsZSB0
byBjb250YWN0IHRoZSBwZXJzb24gdGhleSBjb250cmlidXRlZCB0byBpZiB0aGV5IG5lZWRlZCBo
ZWxwLiBOb25lIG9mIHRoZW0gcmFpc2VkIHRoZWlyIGhhbmQuPC9wPjxwPkxlZSYjODIxNztzIHRy
aWFsIGlzIGV4cGVjdGVkIHRvIGxhc3QgdXAgdG8gdHdvIHdlZWtzLjwvcD48cD5TdGVwaGFuaWUg
V2Fyc21pdGggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnN3YXJzbWl0aEB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBvciBv
biBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vc3dhcnNtaXRoYWJqIiB0YXJn
ZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtzd2Fyc21pdGhhYmombmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.