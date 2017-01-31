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Kasich tax plan compliant with anti-tax pledge — just barely

Associated Press

Published: January 31, 2017 - 02:35 PM | Updated: January 31, 2017 - 03:02 PM
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FILE  In this Nov. 10, 2016, file photo, Ohio Gov. John Kasich, following a ceremony where President Barack Obama honored the 2016 NBA champion Cleveland Cavaliers basketball team, answers questions from reporters outside the West Wing of the White House in Washington. Republican governors who turned down billions in federal dollars from an expansion of Medicaid under President Barack Obamas health care law now have their hands out in hopes the GOP Congress comes up with a new formula to provide insurance for low-income Americans. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File)


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