All CATEGORIES
☰ Menu

Kenmore houses struck by gunfire early Monday

Beacon Journal staff report

Published: July 3, 2017 - 02:15 PM

MORE IN NEWS

parade05_03 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Vets stand frozen in time to re-enact iconic war scene to honor past, teach future generations

While most other participants in Stow’s Fourth of July parade made their way along the parade route waving, marching or throwing candy to the crowds, six Marine veterans stood completely still.

dragonboat05_02
Dragon boats ready to take over Portage Lakes
akrondish05cut_02
Akron Dish: The Jetty in Cuyahoga Falls offers river views; Blu Plate opens in downtown Akron; Melt coming to Belden Village
North Korea’s intercontinental missile test makes a complicated predicament more so
Akron man acquitted of helping with CVNP shooting - 10:46 AM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next