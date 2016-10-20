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Kenmore man sentenced for attacking humane officer; Akron officer cleared in shooting of assailant

Beacon Journal staff report

Published: October 20, 2016 - 07:30 PM | Updated: October 21, 2016 - 07:49 AM

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