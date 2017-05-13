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Community development

Kent residents fear proposed development with drive-thru near university will drive up traffic

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: May 13, 2017 - 09:23 PM
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Kim Sebaly, a Kent resident for 38-years, looks out at the vacant lot Thursday where retail development is rumored to include a mini-strip mall and fast food drive-through at 1005 E. Main Street in Kent. Residents are opposing the retail development as they are concerned with more traffic congestion and nuisance in their neighborhood. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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