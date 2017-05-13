All CATEGORIES
☰ Menu

Community development

Kent residents fear proposed development with drive-thru near university will drive up traffic

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: May 13, 2017 - 09:23 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kim Sebaly, a Kent resident for 38-years, looks out at the vacant lot Thursday where retail development is rumored to include a mini-strip mall and fast food drive-through at 1005 E. Main Street in Kent. Residents are opposing the retail development as they are concerned with more traffic congestion and nuisance in their neighborhood. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

himalayan14cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Himalayan Music Academy keeps culture alive for immigrant community

It’s an unlikely place to catch a glimpse of the Himalayas.

kent14cut_01
Actress Octavia Spencer tells Kent State graduates: ‘Understand each other’
kentretail14cut_1
Kent residents fear proposed development with drive-thru near university will drive up traffic
Bob Dyer: Some bloody bad treatment for a big donor
Regional news briefs — May 14, 2017
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next