All CATEGORIES
☰ Menu

Community development

Kent residents fear proposed development with drive-thru near university will drive up traffic

By Fred Cay
Special to the Beacon Journal

Published: May 13, 2017 - 09:23 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Kim Sebaly, a Kent resident for 38-years, looks out at the vacant lot Thursday where retail development is rumored to include a mini-strip mall and fast food drive-through at 1005 E. Main Street in Kent. Residents are opposing the retail development as they are concerned with more traffic congestion and nuisance in their neighborhood. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

fair18_cover PAUL TOPLE - AKRON BEACON JOURNAL
Fairs and Festivals 2017: Summer slate includes Harry Potter, Duck Derby, Italian treats, twins and Buckeye Brew Fest - 6:45 PM

Kettle popcorn.

dope17web
Six individuals, companies seeking to grow medical marijuana in Akron
boggs17cut_01
Mystery and mourning in Akron’s Sherbondy Hill: Investigators ponder old threats, recent arson or something else entirely
clothing17cut_03
Summit County Probate Court surpasses goal in senior clothing drive; effort continues through Friday
Hacker group that leaked NSA spy tools likely includes a U.S. intelligence insider, experts say
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next