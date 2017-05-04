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Kent State’s May 4 commemoration includes remembrance of Tent City protests

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: May 4, 2017 - 06:23 PM
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Mark Webster pauses as he speaks during the 47th Annual May 4th Commemoration ceremony in the Ballroom at Kent State University Thursday. Webster was one of the several students arrested during the 1977 tent encampment protest of the gym annex construction on Blanket Hill and he spoke of Jeffery Miller, one of the four students killed on May 4, 1970 during the commemoration. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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