Kent State-UA rivalry rooted in mascot spat — so says the internet

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlcmUgd2FzIGEgdGltZSB3aGVuIEtlbnQgU3RhdGUmIzgyMTc7cyBGbGFzaCB0aGUgR29s
ZGVuIEVhZ2xlIGFuZCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiYjODIxNztzIFppcHB5IHdlcmUg
YmVzdCBidWRzLjwvcD48cD5Eb24mIzgyMTc7dCBiZWxpZXZlIGl0PzwvcD48cD5UaGVyZSBhcmUg
dmlkZW9zIGNpcmN1bGF0aW5nIG9uIFR3aXR0ZXIgc2hvd2luZyB0aGUgbG92ZSBhZmZhaXIgJiM4
MjEyOyBzbyBpdCA8ZW0+bXVzdDwvZW0+IGJlIHRydWUuPC9wPjxwPlRoZSB2aWRlb3MgcG9zdGVk
IGJ5IGVhY2ggb2YgdGhlIHVuaXZlcnNpdGllcyBzaG93IHRoZSBwYWlyIGZyb2xpY2tpbmcgdG9n
ZXRoZXIgb24gdGhlIEtlbnQgYW5kIEFrcm9uIGNhbXB1c2VzICYjODIxMjsgZXZlbiBoYXZpbmcg
ZGlubmVyLCBidXlpbmcgZWFjaCBvdGhlciB1bml2ZXJzaXR5LWxvZ28gZ2VhciBhbmQgcHVsbGlu
ZyBwcmFua3Mgb24gdW5zdXNwZWN0aW5nIE9oaW8gU3RhdGUgZmFucyBhbGwgaW4gdGhlIG5hbWUg
b2Ygc29tZSBnb29kIG9sZCBmYXNoaW9uZWQgTWlkLUFtZXJpY2FuIENvbmZlcmVuY2UgcHJpZGUu
PC9wPjxwPkJ1dCB0aGUgb25lLW1pbnV0ZSB2aWRlb3MgJiM4MjEyOyBkdWJiZWQgQmVmb3JlIFRo
ZXkgV2VyZSBSaXZhbHMgJiM4MjEyOyBhbHNvIHNob3cgYSBtZXNzeSBicmVhay11cCBiZXR3ZWVu
IHRoZSB0d28ganVzdCBpbiB0aW1lIGZvciBWYWxlbnRpbmUmIzgyMTc7cyBEYXkuPC9wPjxwPldo
byB3cm9uZ2VkIHdobyBkZXBlbmRzIG9uIHlvdXIgcGVyc3BlY3RpdmUuPC9wPjxwPkJvdGggdW5p
dmVyc2l0aWVzIHRyYWRlZCBiYXJicyBNb25kYXkgd2l0aCBoYXNodGFncyBsaWtlICYjODIyMDt1
bmxlYXNoJiM4MjIxOyBhbmQgJiM4MjIwO1RlYW1aaXBweSYjODIyMTsgcG9pbnRpbmcgdGhlIGZp
bmdlciBvZiBibGFtZSBvbiBvbmUgYW5vdGhlci48L3A+PHA+SW4gS2VudCYjODIxNztzIHZlcnNp
b24sIGEgbG92ZS1zdHJ1Y2sgRmxhc2ggaXMgZGlzdHJhdWdodCBhZnRlciBsb29raW5nIG92ZXIg
dGhlIFR3aXR0ZXIgYWNjb3VudCBvZiBaaXBweSBvbmx5IHRvIGRpc2NvdmVyIGEgcGljdHVyZSBv
ZiB0aGUga2FuZ2Fyb28gd2l0aCBPaGlvIFVuaXZlcnNpdHkmIzgyMTc7cyBSdWZ1cyB0aGUgQm9i
Y2F0IHdpdGggdGhlIHBocmFzZSAmIzgyMjA7QmVzdGllcyEhISEhISEmIzgyMjE7IGFjY29tcGFu
aWVkIGJ5IGZvdXIgc21pbGV5IGZhY2UgZW1vamlzIHdpdGggdGhlIGZvdXJ0aCBvbmUgaGF2aW5n
IGhlYXJ0IGV5ZXMuPC9wPjxwPkFrcm9uIGRpc3B1dGVzIHRoZSBicmVhayB1cCBpbiBpdHMgb3du
IHZpZGVvIHRoYXQgc2hvd3MgYW4gaW4tbG92ZSBaaXBweSBiZWNvbWluZyBoZWFydGJyb2tlbiB3
aGVuIHNoZSBmaW5kcyBGbGFzaCBkcmVhbWluZyBhYm91dCBCb3dsaW5nIEdyZWVuJiM4MjE3O3Mg
ZmVtYWxlIG1hc2NvdCBGcmllZGEgRmFsY29uIHdpdGggaGVhcnRzIGluIHRoZSBhaXIuPC9wPjxw
Pkl0IGlzIHVuY2xlYXIgaG93IEZyZWRkaWUgRmFsY29uIGZlZWxzIGFib3V0IHRoaXMgVmFsZW50
aW5lJiM4MjE3O3MgRGF5IEJvd2xpbmcgR3JlZW4gbWFzc2FjcmUuPC9wPjxwPkl0IGlzLCBob3dl
dmVyLCBwcmV0dHkgY2xlYXIgaG93IEZsYXNoIGFuZCBaaXBweSBmZWVsIGFib3V0IHRoaXMgdW5y
ZXF1aXRlZCBsb3ZlLjwvcD48cD5Cb3RoIHZpZGVvcyBzaG93IHRoZSB0d28gcnVubmluZyB0b3dh
cmQgZWFjaCBvdGhlciBlbmRpbmcgaW4gYSBmaWVyeSBleHBsb3Npb24gb24gYSBiYXNrZXRiYWxs
IGNvdXJ0LjwvcD48cD5LZW50IFN0YXRlIHNwb2tlc21hbiBFcmljIE1hbnNmaWVsZCBzYWlkIHRo
ZSBpZGVhIGZvciB0aGUgbWFzY290IHJvbWFuY2UgdHVybmVkIHNvdXIgd2FzIGhhdGNoZWQganVz
dCB0d28gd2Vla3MgYWdvIGJ5IFVBLCB3aGljaCBhc2tlZCB3aGV0aGVyIEtlbnQgd291bGQgYmUg
Z2FtZSB0byBwYXJ0aWNpcGF0ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHdhcyBqdXN0IGEgZ3JlYXQgaWRl
YSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSB2aWRlb3MgcG9zdGVkIGJ5IHRoZSAmIzgyMjA7
cml2YWwmIzgyMjE7IHVuaXZlcnNpdGllcyBoYXZlIGF0dHJhY3RlZCBhIGxvdCBvZiBhdHRlbnRp
b24gb24gc29jaWFsIG1lZGlhIGFuZCBoZWxwZWQgZnVlbCBzY2hvb2wgc3Bpcml0IGZvciBhbHVt
bmkgb24gYm90aCBzaWRlcywgTWFuc2ZpZWxkIHNhaWQuIDwvcD48cD5VQSBkaWQgbm90IHJlc3Bv
bmQgdG8gYW4gZW1haWwgcmVxdWVzdCBmb3IgYW4gaW50ZXJ2aWV3IGFib3V0IHRoZSBjYW1wYWln
bi48L3A+PHA+V2hpbGUgWmlwcHkgYW5kIEZsYXNoIGFyZSBhdCBvZGRzLCBNYW5zZmllbGQgc2Fp
ZCwgdGhlIHJlYWxpdHkgb2YgdGhlIHRydWUgcmVsYXRpb25zaGlwIGJldHdlZW4gdGhlIHR3byBu
ZWlnaGJvcmluZyBNQUMgc2Nob29scyBjb3VsZCBub3QgYmUgZnVydGhlciBmcm9tIHRoZSB0cnV0
aC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSB0d28gdW5pdmVyc2l0aWVzIGNvbGxhYm9yYXRlIGEgbG90IG1v
cmUgdGhhbiB0aGUgcHVibGljIHJlYWxpemVzLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+VGhpcyB3
aG9sZSBtZXNzeSBhZmZhaXIgb2YgdGhlIGhlYXJ0IGNvbWVzIGFzIHRoZSByaXZhbHMgYXJlIHNl
dCB0byBzZWUgdGhlaXIgcmVzcGVjdGl2ZSBtZW4mIzgyMTc7cyBiYXNrZXRiYWxsIHRlYW1zIHNx
dWFyZSBvZmYgdHdpY2UgaW4gYXMgbWFueSB3ZWVrcy48L3A+PHA+VUEgd2lsbCBob3N0IEtlbnQg
YXQgNyBwLm0uIEZyaWRheSBpbiB0aGUgSkFSIGFuZCBLZW50IHdpbGwgcGxheSBob3N0IHRvIHRo
ZSBaaXBzIG9uIE1hcmNoIDMuPC9wPjxwPlRoZSB3aW5uZXIgaW4gdGhpcyBjYXNlIHdpbGwgYmUg
ZGVjaWRlZCBvbiB0aGUgY291cnQgJiM4MjEyOyBub3QgaW4gZGl2b3JjZSBjb3VydC48L3A+PHA+
Q3JhaWcgV2ViYiwgd2hvIGluIGZ1bGwgZGlzY2xvc3VyZSBncmFkdWF0ZWQgZnJvbSBLZW50IFN0
YXRlLCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86Y3dlYmJAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb20iPmN3ZWJiQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBvciAzMzAtOTk2LTM1NDcu
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.