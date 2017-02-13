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Kent State-UA rivalry rooted in mascot spat — so says the internet

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: February 13, 2017 - 12:52 PM | Updated: February 14, 2017 - 01:05 PM
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Kent State University's Flash the Golden Eagle and the University of Akron's Zippy hang out together in the James A Rhodes Arena at the University of Akron in Akron, Ohio.. (Handout)


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