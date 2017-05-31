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KSU trustees approve undergraduate tuition without increase; faculty buyout plan offered

By Katie Byard
Beacon Journal staff writer

Published: May 31, 2017 - 01:25 PM
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The library at the Student Center on the campus of Kent State University Wednesday. Tuition will remain frozen - per state legislative action - at Kent State University. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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