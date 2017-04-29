LA peace parades mark 25th anniversary of Rodney King riots

PHA+TE9TIEFOR0VMRVM6IFR3ZW50eS1maXZlIHllYXJzIGFnbywgYSBqdXJ5IGFjcXVpdHRlZCBm
b3VyIHdoaXRlIHBvbGljZSBvZmZpY2VycyBpbiB0aGUgYmVhdGluZyBvZiBibGFjayBtb3Rvcmlz
dCBSb2RuZXkgS2luZywgc3BhcmtpbmcgbG9vdGluZyBhbmQgdmlvbGVuY2UgdGhhdCB3b3VsZCB0
dXJuIGludG8gb25lIG9mIHRoZSBkZWFkbGllc3QgcmFjZSByaW90cyBpbiBBbWVyaWNhbiBoaXN0
b3J5LjwvcD48cD5PbiBTYXR1cmRheSwgaHVuZHJlZHMgb2YgcGVvcGxlIG1hcmtlZCB0aGUgYW5u
aXZlcnNhcnkgd2l0aCBtYXJjaGVzIGFkdm9jYXRpbmcgcGVhY2UgYW5kIGhvcGUuPC9wPjxwPkEg
JiM4MjIwO0Z1dHVyZSBGZXN0JiM4MjIxOyBiZWdhbiBhdCBGbG9yZW5jZSBhbmQgTm9ybWFuZGll
IGF2ZW51ZXMgJiM4MjEyOyB0aGUgU291dGggTG9zIEFuZ2VsZXMgaW50ZXJzZWN0aW9uIHdoZXJl
IHJpb3RpbmcgZXJ1cHRlZCAmIzgyMTI7IGFuZCB3YXMgZm9sbG93ZWQgYnkgYSBjb21tdW5pdHkg
ZmVzdGl2YWwuPC9wPjxwPk9yZ2FuaXplciBFcmljIEFyZXMsIDM0LCBpcyBhIGxpZmVsb25nIHJl
c2lkZW50IG9mIHRoZSBhcmVhLiBIZSByZW1lbWJlcnMgdGhlIGVsZWN0cmljaXR5IGdvaW5nIG91
dCBpbiBoaXMgaG91c2UgYXQgdGhlIHN0YXJ0IG9mIHRoZSByaW90aW5nLCBsZWF2aW5nIGhpcyBm
YW1pbHkgZXNzZW50aWFsbHkgY3V0IG9mZiBmcm9tIHRoZSBvdXRzaWRlIHdvcmxkIHdpdGhvdXQg
bGlnaHRzIG9yIGEgVFYuPC9wPjxwPiYjODIyMDtGb3IgdGhlIG5leHQgY291cGxlIG9mIG5pZ2h0
cywgdGhlcmUgd2FzIHRoaXMgZmVhciBnb2luZyBvbiwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtX
ZSB3ZXJlIGh1ZGRsZWQgdXAgaW4gdGhlIGxpdmluZyByb29tLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2hlbiBo
ZSBkaWQgdmVudHVyZSBvdXRzaWRlLCBBcmVzIHNhdyBwbHVtZXMgb2Ygc21va2UgY29taW5nIGZy
b20gcGxhY2VzIHdoZXJlIGJ1aWxkaW5ncyBoYWQgYmVlbiB0b3JjaGVkLiBCdXQgYSBzbWFsbCBy
ZXN0YXVyYW50IG9uIHRoZSBjb3JuZXIsIGEgbGlxdW9yIHN0b3JlIGFuZCBvdGhlciBsb2NhbCBi
dXNpbmVzc2VzIHdlcmUgdW50b3VjaGVkLCBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5QZW9wbGUgaGFkIGEgJiM4
MjIwO3JlYWwgZmVlbGluZyBvZiBhbmdlciBhbmQgZnJ1c3RyYXRpb24sJiM4MjIxOyBidXQgaXQg
d2FzIG1haW5seSBkaXJlY3RlZCBhdCBwb2xpY2UsIHBvbGl0aWNpYW5zIGFuZCBidXNpbmVzc2Vz
IHRoZXkgYmVsaWV2ZWQgb3BwcmVzc2VkLCBuZWdsZWN0ZWQgb3IgZXhwbG9pdGVkIHRoZW0sIEFy
ZXMgc2FpZC48L3A+PHA+R3JhZmZpdGkgb24gd2FsbHMgd2FybmVkOiAmIzgyMjA7Tm8ganVzdGlj
ZSwgbm8gcGVhY2UsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSByZW1lbWJlciBiZWlu
ZyBhdCB0aGUgcGFyayBvbiB0aGUgdGhpcmQgZGF5LCBwZW9wbGUgc2NyZWFtaW5nOiAmIzgyMTY7
V2UmIzgyMTc7cmUgbm90IGdvbm5hIGxldCB0aGVtIGRvIGl0IHRvIHVzIGFueW1vcmUsJiM4MjIx
OyBBcmVzIHNhaWQuPC9wPjxwPkJ1dCB3aGlsZSB0aGUgbWFyY2ggYW5kIGZlc3RpdmFsIG1hcmtz
IHRoZSBldmVudHMgb2YgYSBxdWFydGVyLWNlbnR1cnkgYWdvLCB0aGUgY29tbWVtb3JhdGlvbiBh
bHNvIGxvb2tlZCB0byBhIGZ1dHVyZSB3aGVyZSBjb21tdW5pdHkgb3JnYW5pemF0aW9ucyBhcmUg
d29ya2luZyB0byBkZWFsIHdpdGggcHJvYmxlbXMgc3RpbGwgY29uZnJvbnRpbmcgU291dGggTC5B
LiwgQXJlcyBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUmIzgyMTc7cyBzdGlsbCBleHRyZW1lIHBv
dmVydHkuIFRoZXJlJiM4MjE3O3Mgc3RpbGwgaXNzdWVzIG9mIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCAuLi4g
ZWR1Y2F0aW9uIGFuZCBoZWFsdGggY2FyZSBhbmQgYWNjZXNzIHRvIGdvb2Qgam9icywmIzgyMjE7
IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtCdXQgdGhlIGRpZmZlcmVuY2UgaXMsIHdlIGhhdmUgYSBwbGFuLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+QWJvdXQgZml2ZSBtaWxlcyBub3J0aCBvZiB0aGUgaW50ZXJzZWN0aW9uLCBh
IHBlYWNlIHBhcmFkZSB3YXMgaGVsZCBpbiB0aGUgS29yZWF0b3duIG5laWdoYm9yaG9vZCwgd2hl
cmUgdGVuc2lvbnMgYmV0d2VlbiBibGFjayByZXNpZGVudHMgYW5kIEtvcmVhbi1BbWVyaWNhbiBp
bW1pZ3JhbnQgc3RvcmVrZWVwZXJzIGxlZCB0byBtYXJrZXRzLCBzaG9wcyBhbmQgZ2FzIHN0YXRp
b25zIGJlaW5nIGxvb3RlZCBvciBidXJuZWQuIFNvbWUgbWVyY2hhbnRzIHN0b29kIGd1YXJkIHdp
dGggZ3VucyB0byBwcm90ZWN0IHRoZWlyIHN0b3Jlcy48L3A+PHA+SW4gdGhlIHdha2Ugb2YgdGhl
IHJpb3RzLCBjb21tdW5pdHkgZ3JvdXBzIHJlYWNoZWQgb3V0IGFuZCB0cmllZCB0byBtZW5kIGZl
bmNlcy48L3A+PHA+T24gU2F0dXJkYXksIHNldmVyYWwgaHVuZHJlZCBwZW9wbGUgbWFyY2hlZCBp
biBhbiBlbnRodXNpYXN0aWMgc2hvdyBvZiB1bml0eSB0aGF0IGluY2x1ZGVkIEtvcmVhbiBkcnVt
bWVycyBpbiB0cmFkaXRpb25hbCBjb3N0dW1lLCBhIFNvdXRoIExvcyBBbmdlbGVzIGRydW1saW5l
LCB0YWVrd2FuZG8gc3R1ZGVudHMgYW5kIHNjaG9vbGNoaWxkcmVuIGZyb20gV2F0dHMuPC9wPjxw
PksuIENob2ksIDczLCBvZiBBcmNhZGlhLCB3YXMgYW1vbmcgdGhlIG1hcmNoZXJzLiBIZSBoZWxw
ZWQgb3JnYW5pemUgdGhlIG9yaWdpbmFsIHBlYWNlIG1hcmNoIGRheXMgYWZ0ZXIgdGhlIHJpb3Rp
bmcgYW5kIHNhaWQgaGUgYmVsaWV2ZWQgcmFjaWFsIHJlbGF0aW9ucyBoYWQgdmFzdGx5IGltcHJv
dmVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QXQgdGhhdCB0aW1lIGl0IHdhcyBkaWZmZXJlbnQsJiM4MjIxOyBo
ZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlIHBvbGl0aWNzIGFuZCB0aGUgc29jaWFsIHByb2JsZW1zLCB3aGF0
ZXZlciwgYWxsIGNvbW1pbmdsZWQgdG9nZXRoZXIgYW5kIHRoZW4gdGhpbmdzIGV4cGxvZGVkLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0J1dCBub3cgaXMgYSB2ZXJ5IGRpZmZlcmVudCBzaXR1YXRpb24s
JiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7QWxsIHRob3NlIHJlbGF0aW9uc2hpcHMgYXJlIGdldHRp
bmcgYmV0dGVyIGJldHdlZW4gKHRoZSkgS29yZWFuIGFuZCBibGFjayBjb21tdW5pdHksIGluY2x1
ZGluZyAodGhlKSBTcGFuaXNoIGNvbW11bml0eSAuLi4gd2UmIzgyMTc7cmUgZ2V0dGluZyBhbG9u
ZyB2ZXJ5IGdvb2QsIGFuZCBJIGhvcGUgd2UmIzgyMTc7cmUgZ2V0dGluZyBhIGJldHRlciBmdXR1
cmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.