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Crime

Lafayette Township trustee stabbed multiple times, according to preliminary autopsy results obtained by WKYC

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: April 5, 2017 - 01:09 PM | Updated: April 6, 2017 - 11:02 AM
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A flyer seeking information on then missing Lafayette Township trustee Bryon Macron is posted on a light pole on Chippewa Road leading to Chippewa Lake where his body was recovered, Feb. 21, in Lafayette Township. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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