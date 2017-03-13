Latest: “Heavy snow” expected, Akron under a winter weather advisory from 5 p.m. Monday to 8 p.m. Wednesday

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By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: March 13, 2017 - 10:40 AM | Updated: March 13, 2017 - 04:51 PM
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