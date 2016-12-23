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LeBron hand delivers $1.3 million in cash to Akron couple from his ‘The Wall’ TV game show, cash quickly whisked away to the bank

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: December 23, 2016 - 06:44 PM
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LeBron James poses for pictures with the Wharton family after delivering $1.3 million in cash to the family and gave the couples two children John Ramon, 9, and Kara, 7, an autographed picture, the $10 bill for their piggy bank and a memory to last a lifetime. Joining LeBron was his St. Vincent-St. Mary fellow alumnus Maverick Carter, (right) who assists LeBron in running SpringHill Entertainment, which is producing the game show along some other projects for NBC.


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