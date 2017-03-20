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LeBron introduces new version of Soldier 10 FlyEase shoes; first pairs given to young Cleveland Clinic patients

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: March 20, 2017 - 04:21 PM | Updated: March 21, 2017 - 07:56 AM
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Last week LeBron James hosted several patients from the Cleveland Clinic Children's Hospital for Rehabilitation at the Cavaliers' practice facility and presented them with pairs of the new LeBron Soldier 10 FlyEase made by Nike. (Nike)


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