All CATEGORIES
☰ Menu

LeBron introduces new version of Soldier 10 FlyEase shoes, first pairs given to young Cleveland Clinic patients

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: March 20, 2017 - 04:21 PM | Updated: March 20, 2017 - 04:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Last week LeBron James hosted several patients from the Cleveland Clinic Children's Hospital for Rehabilitation at the Cavaliers' practice facility and presented them with pairs of the new LeBron Soldier 10 FlyEase made by Nike. (Nike)


MORE IN NEWS

canoeXXcut_01 Michael Chritton - AKRON BEACON JOURNAL
New event celebrates historic Indian portage path by having racers carry their canoes

Local history lovers know well Akron’s role as a portaging corridor for American Indians.

jail20cut_02
New effort aims to reduce population at Summit County Jail, but some police chiefs disagree
buzzard20_07
Locals party with birds at Hinckley’s 60th Buzzard Sunday
Traffic disruptions — March 21 - 6:38 PM
Iraqi prime minister joins Trump for meeting focusing on IS
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next