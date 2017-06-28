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NBA history

LeBron James assists in production of Showtime documentary on history of the NBA

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: June 28, 2017 - 04:30 PM | Updated: June 29, 2017 - 02:39 PM
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FILE - In this July 13, 2016, file photo, NBA player LeBron James speaks at the ESPY Awards in Los Angeles. LeBron James will help tell a story hes still shaping. The Cavaliers superstar is teaming with Showtime on a documentary that will examine the NBA and the leagues impact on popular culture worldwide. James, who has been producing TV and movie projects for several years, will serve as an executive producer on the project with long-time business partner Maverick Carter. (Photo by Chris Pizzello/Invision/AP, File)


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