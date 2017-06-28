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LeBron James assists in production of Showtime documentary on history of the NBA

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: June 28, 2017 - 04:30 PM

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