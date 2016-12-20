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LeBron James Family Foundation, Little Tikes and Goodyear spread cheer to schools in Akron

LeBron James Family Foundation, Little Tikes and Goodyear spread cheer to schools in Akron

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: December 20, 2016 - 04:42 PM | Updated: December 21, 2016 - 09:46 AM
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Santa rolls toys into Findley Elementary School with a surprise put together by the LeBron James Foundation and Little Tikes on Wednesday in Akron. Little Tikes donated the toys and Thomas Limo provided transportation for Santa and his elves while Two Men and a Truck helped with deliveries. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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