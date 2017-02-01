All CATEGORIES
☰ Menu

National award

LeBron James receives NAACP’s Jackie Robinson Sports Award, urges other athletes to speak their minds on social issues

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: February 1, 2017 - 05:46 PM | Updated: February 2, 2017 - 04:01 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' LeBron James waits during a timeout in the first half of the team's game against the Sacramento Kings, Jan. 25 in Cleveland. James is the recipient of the NAACPs Jackie Robinson Sports Award. James is the first athlete in 18 years to receive the honor. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN NEWS

refugee03cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Afghan refugee recalls days when “America had our back” - 11:06 PM

Jawid Ahmadzai, 27, risked his life to defy the Taliban.

foodbank03web
Akron Canton food bank staff revives fallen volunteer
uasongs03cut_02
Lost songs of Holocaust survivors found in UA archives
religious03cut_01
Trump pledges to end political limits on churches - 11:06 PM
Vandalism with suspected urine at Northfield Center fire department could go unsolved
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next