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National award

LeBron James receives NAACP’s Jackie Robinson Sports Award, urges other athletes to speak their minds on social issues

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: February 1, 2017 - 05:46 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James waits during a timeout in the first half of the team's game against the Sacramento Kings, Jan. 25 in Cleveland. James is the recipient of the NAACPs Jackie Robinson Sports Award. James is the first athlete in 18 years to receive the honor. (AP Photo/Tony Dejak)


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