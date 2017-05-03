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LeBron passes on beer offer from Great Lakes Brewing Company — reportedly threatens lawsuit

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 3, 2017 - 01:35 PM | Updated: May 4, 2017 - 07:55 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James ends up with a beer bottle in his hand after running into a floor server while celebrating against the Toronto Raptors during the third quarter in Game 1 of second round playoff game Monday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cavaliers beat the Raptors 116-105. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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