All CATEGORIES
☰ Menu

LeBron passes on beer offer from Great Lakes Brewing Company — reportedly threatens lawsuit

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: May 3, 2017 - 01:35 PM | Updated: May 3, 2017 - 05:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward LeBron James ends up with a beer bottle in his hand after running into a floor server while celebrating against the Toronto Raptors during the third quarter in Game 1 of second round playoff game Monday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cavaliers beat the Raptors 116-105. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

rocksino
Hard Rock Rocksino adding a gas station and car wash - 6:59 PM

NORTHFIELD: Hard Rock, an international brand known for music, food, hotels and gambling, is expanding its reach into ... gas and carwashes.

issues03cut_1
Voters decide income issues in several area communities
Guardians of the Galaxy_12
Local drive-ins say they can’t afford to show ‘Guardians of the Galaxy Vol. 2’
schools03cut_1
Nearly all Summit County school issues pass
lebeer03cut_1
Great Lakes Brewing Co. enjoys publicity from LeBron James
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next