LeBron says Reebok head offered a $10 million endorsement deal while he was still a student at Akron’s St. V-M

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPjxwPlRvIGhlYXIgbW9yZSAuLi48L3A+PCEtLVBTVFlMRT1Q
RFRMX0JvZHlUeHQtLT48cD5WaXNpdDogPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL2h0dHBzOi8vd3d3LnVuaW50
ZXJydXB0ZWQuY29tL3dhdGNoL3JrY0dRMWozL2tuZWFkaW5nLWRvdWdoLWxlLWJyb24tamFtZXMi
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5odHRwczovL3d3dy51bmludGVycnVwdGVkLmNvbS93YXRjaC9ya2NH
UTFqMy9rbmVhZGluZy1kb3VnaC1sZS1icm9uLWphbWVzPC9hPiA8L3A+
PHA+SGUgd2FzIHN0aWxsIGluIGhpZ2ggc2Nob29sLiA8L3A+PHA+WWV0IGhlIGhhZCB0aGUgY2hh
bmNlIHRvIGJlY29tZSB0aGUgVGVuIE1pbGxpb24gRG9sbGFyIE1hbi48L3A+PHA+QW5kIGhlIHNh
aWQgbm8uPC9wPjxwPkJlZm9yZSBldmVyIHN0ZXBwaW5nIGZvb3Qgb24gdGhlIE5CQSBoYXJkd29v
ZCBhcyBhIHBybywgTGVCcm9uIEphbWVzIHNhaWQgb24gYSBkaWdpdGFsIHNlcmllcyByZWxlYXNl
ZCBXZWRuZXNkYXkgdGhhdCB0aGUgZmlyc3QgcmVhbCBiaWcgZmluYW5jaWFsIGRlY2lzaW9uIG9m
IGhpcyBsaWZlIGNhbWUgaW4gMjAwMyB3aGVuIGhlIG1ldCB3aXRoIHRoZW4tUmVlYm9rIGhlYWQg
UGF1bCBGaXJlbWFuLjwvcD48cD5KYW1lcyByZWNhbGxzIGJlaW5nIGZsb3duIHRvIG1lZXQgd2l0
aCBGaXJlbWFuIGFuZCBicmluZ2luZyBhbG9uZyBoaXMgbG9uZ3RpbWUgZnJpZW5kLCBidXNpbmVz
cyBwYXJ0bmVyIGFuZCBmZWxsb3cgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgYWx1bW51cyBNYXZlcmlj
ayBDYXJ0ZXIgZm9yIHRoZSBlbmRvcnNlbWVudCBtZWV0aW5nLjwvcD48cD4mIzgyMjA7QmVpbmcs
IGxpa2UsIHRoZSBmaXJzdCBnZW5lcmF0aW9uYWwgbW9uZXltYWtlciBpbiB0aGUgaG91c2Vob2xk
IGlzIGEgc2NhcnkgdGhpbmcsJiM4MjIxOyBKYW1lcyByZWNhbGxlZC4gJiM4MjIwO0ZvciBhbiAx
OC15ZWFyLW9sZCwgSSB3ZW50IGZyb20gc2l0dGluZyBpbiBhIGNsYXNzcm9vbSBpbiBNYXkgYW5k
IGdyYWR1YXRpbmcgaGlnaCBzY2hvb2wgdG8gYmVpbmcgYSBtdWx0aW1pbGxpb25haXJlIGEgbW9u
dGggbGF0ZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5CdXQgZmlyc3QgaGUgaGFkIGFuIGltcG9ydGFudCBkZWNp
c2lvbiB0byBtYWtlIGluIHRoZSBSZWVib2sgYm9hcmRyb29tIGluIE1hc3NhY2h1c2V0dHMuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJdCB3YXMgb25lIG9mIHRoZSBsb25nZXN0IGRhbW4gdGFibGVzIEkgaGF2ZSBl
dmVyIHNlZW4gaW4gbXkgbGlmZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGhhZCBubyBpZGVh
IHdoYXQgaGUgW0ZpcmVtYW5dIHdhcyBkb2luZyBvbiB0aGUgb3RoZXIgZW5kIG9mIHRoZSB0YWJs
ZS4gSSBqdXN0IHNhdyBoaW0gd3JpdGluZy4gSGUgd2FzIHRhbGtpbmcuIEhlIGhhZCBoaXMgaGVh
ZCBkb3duLiBIZSB3YXMgbWFraW5nIHN1cmUgaGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGdldCBhbnl0aGluZyB3
cm9uZyBvbiB0aGF0IGNoZWNrLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QW5kIHdoZW4gRnJlZW1hbiBzbGlkIHRo
ZSBjaGVjayBpbiBmcm9udCBvZiBKYW1lcyBpdCBoYWQgbG90cyBvZiB6ZXJvcyAmIzgyMTI7IHNl
dmVuIHRvIGJlIGV4YWN0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB3YXMgbG9zdCBmb3Igd29yZHMgYXQgdGhl
IGJlZ2lubmluZywmIzgyMjE7IEphbWVzIHNhaWQuICYjODIyMDtJIG1lYW4gW2V4cGxldGl2ZV0u
IEkgZmxldyBpbiBmcm9tIEFrcm9uLCBPaGlvLCBmcm9tIFNwcmluZyBIaWxsLCBmcm9tIHRoZSBw
cm9qZWN0cy4gSSBtZWFuIG91ciByZW50IHdhcyBsaWtlICQxNyBhIG1vbnRoIGFuZCBub3cgSSYj
ODIxNzttIGxvb2tpbmcgYXQgYSAkMTAgbWlsbGlvbiBjaGVjayBhbmQgSSBoYWQgdG8gZ28gYmFj
ayB0byB0aGUgY2xhc3Nyb29tIHRoZSB2ZXJ5IG5leHQgZGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIx
NzttIGdvaW5nIHRvIGhvbWVyb29tIHRoZSBuZXh0IG1vcm5pbmcuIEhvbHkgW2V4cGxldGl2ZV0u
JiM4MjIxOzwvcD48cD5DYXJ0ZXIgc2FpZCBoZSB3YXMgbm90IGF0IGEgbG9zcyBmb3Igd29yZHMu
IEhlIGhhZCBvbmUgd29yZCBpbiBtaW5kICYjODIxMjsgWUVTITwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQgd2Fz
IGxpa2UsIGhvbHkgW2V4cGxldGl2ZV0sIHdlIGFyZSBzaXR0aW5nIGluIHRoaXMgcm9vbSBhbmQg
dGhpcyBbZXhwbGV0aXZlXSBpcyByZWFsLCYjODIyMTsgQ2FydGVyIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoaXMg
aXMgdGhlIHNlY29uZCA8ZW0+S25lYWRpbmcgRG91Z2ggPC9lbT5wb2RjYXN0IGZvciBDYXJ0ZXIs
IHdobyBob3N0cyBpdCBpbiBwYXJ0bmVyc2hpcCB3aXRoIEphbWVzIGFuZCBDaGFzZSBiYW5rLCBp
biB3aGljaCBhdGhsZXRlcyB0YWxrIGZyYW5rbHkgYWJvdXQgdGhlaXIgZmluYW5jZXMuIEl0JiM4
MjE3O3MgcGFydCBvZiBDYXJ0ZXIgYW5kIEphbWVzJiM4MjE3OyBVbmludGVycnVwdGVkIGRpZ2l0
YWwgZW50ZXJ0YWlubWVudCB2ZW50dXJlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgd3JvdGUgeW91IGEgJDEw
IG1pbGxpb24gY2hlY2sgaW4gdGhhdCByb29tIGFuZCB5b3UgdHVybmVkIGl0IGRvd24sJiM4MjIx
OyBDYXJ0ZXIgcmVjYWxsZWQgdGhlIGZhdGVmdWwgbWVldGluZy4gJiM4MjIwO0kgY2FuJiM4MjE3
O3QgdGhpbmsgSSB3b3VsZCBoYXZlIHR1cm5lZCBpdCBkb3duLiBJIHRoaW5rIGluIHRoZSByb29t
IEkgc2FpZCwgJiM4MjE2O2xldCYjODIxNztzIHRha2UgdGhpcyBjaGVjayBhbmQgZ2V0IHRoZSBo
ZWxsIG91dCBoZXJlLiYjODIxNzsmIzgyMDE7JiM4MjIxOzwvcD48cD5CdXQgSmFtZXMgc2FpZCBz
b21ldGhpbmcgY2xpY2tlZCBpbiBoaXMgbWluZCBhcyBoZSBzdGFyZWQgZG93biBhdCB0aGUgY2hl
Y2suPC9wPjxwPiYjODIyMDtJZiBoZSBpcyB3aWxsaW5nIHRvIGdpdmUgbWUgYSAkMTAgbWlsbGlv
biBjaGVjayByaWdodCBub3csJiM4MjIxOyBKYW1lcyBzYWlkLCAmIzgyMjA7d2hhdCBpcyBpdCB0
byBzYXkgTmlrZSBvciBBZGlkYXMgYXJlbiYjODIxNzt0IHdpbGxpbmcgdG8gZ2l2ZSBtZSAyMCBv
ciAzMCB1cGZyb250PyYjODIyMTs8L3A+PHA+U28gaGUgd2Fsa2VkIGF3YXkgZnJvbSB0aGUgdGFi
bGUgZW1wdHktaGFuZGVkIGFuZCBldmVudHVhbGx5IHNpZ25lZCB3aXRoIE5pa2UgcHJpb3IgdG8g
aGlzIHJvb2tpZSBzZWFzb24uIEFzIG9mIHRoZSBlbmQgb2YgbGFzdCB5ZWFyLCBoZSYjODIxNztk
IGVhcm5lZCBzb21ld2hlcmUgaW4gdGhlIGFyZWEgb2YgYXQgbGVhc3QgJDI0MCBtaWxsaW9uIG92
ZXIgdGhlIHllYXJzIGZyb20gdGhlIHNob2UgZ2lhbnQuPC9wPjxwPkhlIGhhcyBzaW5jZSBpbmtl
ZCBhIGxpZmV0aW1lIGRlYWwgd2l0aCBOaWtlIHRoYXQgJiM4MjEyOyB3aGlsZSB0aGUgZXhhY3Qg
dGVybXMgd2VyZSBub3QgcmVsZWFzZWQgJiM4MjEyOyBpcyBiaWxsZWQgYnkgdGhlIGNvbXBhbnkg
YXMgdGhlIGZpcnN0IGxpZmV0aW1lIGNvbnRyYWN0IGl0IGV2ZXIgaGFuZGVkIG91dCBhbmQgaGFz
IHRoZSBsYXJnZXN0IGd1YXJhbnRlZSB0aGUgY29tcGFueSBoYXMgZXZlciBtYWRlIHRvIGEgc2lu
Z2xlIGF0aGxldGUuPC9wPjxwPkJ1dCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgbm90IHRvIHNheSBKYW1lcyBoYXMg
bm90IGJlZW4gd2lsbGluZyB0byB3YWxrIGF3YXkgZnJvbSBhIGx1Y3JhdGl2ZSBlbmRvcnNlbWVu
dCBkZWFsLjwvcD48cD5KYW1lcyBhbmQgQ2FydGVyIHRhbGtlZCBhYm91dCBob3cganVzdCBhcyBo
aXMgZ2FtZSBvbiB0aGUgY291cnQgaGFzIG1hdHVyZWQgb3ZlciB0aGUgeWVhcnMsIHNvIGhhcyBo
aXMgYnVzaW5lc3Mgc2Vuc2UuPC9wPjxwPkZyb20gc2lnbmF0dXJlIHNob2VzIHRvIGVudGVydGFp
bm1lbnQgdmVudHVyZXMgbGlrZSBOQkMmIzgyMTc7cyBnYW1lIHNob3cgPGVtPlRoZSBXYWxsPC9l
bT4sIEphbWVzIHNhaWQsIGhlIG5vdyBwcmVmZXJzIHRvIHByb2R1Y2UgcHJvZHVjdHMgYW5kIGlk
ZWFzIGluLWhvdXNlLCB0aGVuIHNlZWsgYSBzdWl0YWJsZSBwYXJ0bmVyLCByYXRoZXIgdGhhbiBo
YXZpbmcgdGhlIHZlbnR1cmVzIGNvbWUgdG8gaGltLjwvcD48cD5UaGlzIGlzIGhvdyBoaXMgcGFy
dG5lcnNoaXAgd2l0aCBCbGF6ZSBGYXN0LUZpcmUmIzgyMTc7ZCBQaXp6YSBjYW1lIGFib3V0Ljwv
cD48cD5IaXMgJDE0IG1pbGxpb24gdG8gJDE1IG1pbGxpb24gZW5kb3JzZW1lbnQgZGVhbCB3aXRo
IE1jRG9uYWxkJiM4MjE3O3Mgd2FzIGFib3V0IHRvIGV4cGlyZSBhbmQgaW5zdGVhZCBvZiBpbmtp
bmcgYW5vdGhlciBjb250cmFjdCwgSmFtZXMgc2FpZCBoZSBhbmQgQ2FydGVyIHZpc2l0ZWQgdGhl
IHBpenphIGNoYWluJiM4MjE3O3MgZmlyc3Qgc3RvcmUgaW4gQ2FsaWZvcm5pYSB0byBzYW1wbGUg
aXQuPC9wPjxwPkhlIHNhaWQgaGUgd2FzIGhvb2tlZCBhdCB0aGUgZmlyc3QgYml0ZSBhbmQgbG92
ZWQgdGhlIHRob3VnaHQgb2YgYmVpbmcgcGFydCBvZiBhIGZvb2QgdmVudHVyZSBvbiB0aGUgZ3Jv
dW5kIGZsb29yLCB0byAmIzgyMjA7YWN0dWFsbHkgYnVpbGQgc29tZXRoaW5nJiM4MjIxOyByYXRo
ZXIgdGhhbiBidXkgaW4gbGF0ZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHJlbWVtYmVyIGdvaW5nIHRvIFBv
bmRlcm9zYSBhcyBhIGtpZCwmIzgyMjE7IGhlIHJlY2FsbGVkLiAmIzgyMjA7V2Fsa2luZyB1cCB0
byB0aGF0IGJ1ZmZldC4gSSB3YW50IHNvbWUgb2YgdGhhdCBhbmQgdGhhdCBhbmQgdGhhdC4gQW5k
IGJvb20sIHlvdSBlYXQgaW4gdHdvIG1pbnV0ZXMuIEl0IHdhcyB0aGUgc2FtZSB0aGluZyB3aXRo
IHRoZSBbQmxhemUgUGl6emFdIHBpZS4gSSB3YW50IHRoaXMgYW5kIEkgd2FudCB0aGF0IG1peCwg
SSB3YW50IHRoYXQgc2F1Y2UsIEkgd2FudCB0aGF0IGluZ3JlZGllbnQgYW5kIHRoYXQgdG9wcGlu
Zy4gVHdvIG1pbnV0ZXMgbGF0ZXIgeW91IGhhdmUgYSBmcmVzaCBwaWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5B
cyBvbiB0aGUgYmFza2V0YmFsbCBjb3VydCwgSmFtZXMgc2FpZCwgaW4gdGhlIHdvcmxkIG9mIGJ1
c2luZXNzIGhlIGxpa2VzIHRvIGJlIGFuIGFjdGl2ZSBwYXJ0IG9mIHRoZSB0ZWFtIGFuZCBub3Qg
anVzdCByZWx5IG9uIG90aGVycy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdhcyBsaWtlLCBpZiB3ZSBjYW4m
IzgyMTc7dCBbbWFrZSB0aGlzIHdvcmtdLCB3aG8gZG9lc24mIzgyMTc7dCBsb3ZlIHBpenphPyYj
ODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyBhIHBlcnNvbiBpbiB0aGUg
d29ybGQgd2hvIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbG92ZSBwaXp6YS4gSSBkb24mIzgyMTc7dCBjYXJlIHdo
YXQga2luZCBvZiBkaWV0IHlvdSBhcmUgb24uIEV2ZXJ5Ym9keSBsb3ZlcyBwaXp6YS4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPkFuZCB1bmxpa2Ugb24gdGhlIGNvdXJ0IGF0IFF1aWNrZW4gTG9hbnMgQXJlbmEgd2hl
cmUgaGUgaXMgS2luZywgSmFtZXMgc2FpZCwgaGUgaGFzIGxlYXJuZWQgc29tZSBodW1pbGl0eSBp
biB0aGUgYXJlYSBvZiBidXNpbmVzcyBhbmQgaXMgd2lsbGluZyB0byBhc2sgcXVlc3Rpb25zLjwv
cD48cD5IZSByZWFkaWx5IGFkbWl0cyB0aGF0IGhlIGhhcyBmZXdlciBkYXlzIG9mIHBsYXlpbmcg
YmFza2V0YmFsbCBhaGVhZCBvZiBoaW0gdGhhbiBoZSBoYXMgYWxyZWFkeSBwbGF5ZWQsIHNvIGhl
IG11c3QgaG9uZSBoaXMgYnVzaW5lc3Mgc2tpbGxzIGZvciB0aGUgbmV4dCBwaGFzZSBvZiBoaXMg
bGlmZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgc3RpbGwgaGF2ZSB0byBsaXZlIGxpZmUgYmV5b25kIHRoZSBo
YXJkd29vZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNyYWlnIFdlYmIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJl
Zj0ibWFpbHRvOmN3ZWJiQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5jd2ViYkB0aGViZWFjb25qb3Vy
bmFsLmNvbTwvYT4gb3IgMzMwLTk5Ni0zNTQ3LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.