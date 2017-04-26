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LeBron says Reebok head offered a $10 million endorsement deal while he was still a student at Akron’s St. V-M

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: April 26, 2017 - 03:42 PM | Updated: April 27, 2017 - 12:54 PM
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LeBron James talks about being courted by shoe companies during his senior year of high school at St. Vincent-St. Mary in the latest Kneading Dough podcast. (Photo courtesy of UNINTERRUPTED)

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