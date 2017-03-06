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LeBron tells what makes him cry (spoiler alert: it is a Disney movie and a rerun on Nickelodeon) in candid podcast

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: March 6, 2017 - 03:49 PM | Updated: March 7, 2017 - 11:48 AM
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Intros June 19, 2016 file photo, Cleveland Cavaliers forward LeBron James (top center) celebrates with Kyrie Irving after Game 7 of basketball's NBA Finals against the Golden State Warriors in Oakland, Calif. The Cavaliers won 93-89. (AP Photo/Eric Risberg)


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