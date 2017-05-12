Life in the slower lane: New Cuyahoga Falls school bus driver extends unexpected kindness, receives unexpected thanks

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q1VZQUhPR0EgRkFMTFM6IEJpbGwgRmFpeCBzcGllZCBzb21ldGhpbmcgd2VkZ2VkIHVuZGVy
IHRoZSBzZWF0IGN1c2hpb25zIG9mIHRoZSBzY2hvb2wgYnVzIGhlIGRyaXZlcy48L3A+PHA+SXQg
d2FzIGFuIGVtcHR5LCBibGFjay1hbmQtd2hpdGUsIHRpZ2VyLXN0cmlwZWQsIHNvZnQtc2lkZWQg
bHVuY2ggYm94LiBXaGVuIEZhaXggbGlmdGVkIHRoZSBsaWQsIGhlIHNhdyBab2V5IFNlbG1hbiYj
ODIxNztzIG5hbWUgd3JpdHRlbiBpbnNpZGUgYW5kIHdvbmRlcmVkIHdoYXQgdGhlIGZpZnRoLWdy
YWRlciBmcm9tICBEZVdpdHQgRWxlbWVudGFyeSBTY2hvb2wgd291bGQgZWF0IE1vbmRheS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0kgZmlndXJlZCB0aGF0IGhlciBtb20gbWlnaHQgaGF2ZSBmb3Jnb3QgYWJvdXQg
aGVyIGx1bmNoIGJlY2F1c2Ugc2hlIGRpZG4mIzgyMTc7dCBicmluZyBob21lIHRoZSBlbXB0eSBi
YWcsJiM4MjIxOyBGYWl4IHNhaWQuICYjODIyMDtJIHRob3VnaHQgSSBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCB0
YWtlIHRoZSBiYWcgaW50byB0aGUgc2Nob29sIGVtcHR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+U28gRmFpeCwg
d2hvIHN0YXJ0ZWQgZHJpdmluZyBhIHNjaG9vbCBidXMgaW4gSmFudWFyeSBhZnRlciB0YWtpbmcg
ZWFybHkgcmV0aXJlbWVudCBhdCA2MywgdG9vayB0aGUgYmFnIGhvbWUgYW5kIG1hZGUgYSBsdW5j
aCBmb3IgWm9leSAmIzgyMTI7IGEgcGVhbnV0IGJ1dHRlciBhbmQgamVsbHkgc2FuZHdpY2gsIHBl
YW51dCBidXR0ZXIgY3JhY2tlcnMgYW5kIGEgYm90dGxlIG9mIHdhdGVyLjwvcD48cD5IZSBkcm9w
cGVkIG9mZiB0aGUgbHVuY2gsIGFsb25nIHdpdGggYSBub3RlIGV4cGxhaW5pbmcgd2hhdCBoYXBw
ZW5lZCwgYXQgdGhlIHNjaG9vbCBvZmZpY2UsIHdoZXJlIGEgc2VjcmV0YXJ5IGNhbGxlZCAxMC15
ZWFyLW9sZCBab2V5JiM4MjE3O3MgbW9tLCBLcmlzdGluYSBTZWxtYW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtT
aGUgc2FpZCB0aGUgYnVzIGRyaXZlciBub3Qgb25seSBmb3VuZCBab2V5JiM4MjE3O3MgbHVuY2gg
Ym94LCBidXQgaGUgdG9vayBpdCBob21lLCB3aXBlZCBpdCBvdXQgYW5kIHBhY2tlZCBpdCwmIzgy
MjE7IEtyaXN0aW5hIFNlbG1hbi4gJiM4MjIwO0hvdyBhZG9yYWJsZSBpcyB0aGF0PyYjODIyMTs8
L3A+PHA+Wm9leSB0aGFua2VkIEZhaXggJiM4MjEyOyBrbm93biBvbmx5IGFzIE1yLiBCaWxsIHRv
IHRoZSBjaGlsZHJlbiAmIzgyMTI7IHRoYXQgYWZ0ZXJub29uLiBIZXIgbW9tLCBpdCB0dXJucyBv
dXQsIGhhZG4mIzgyMTc7dCBmb3Jnb3R0ZW4gaGVyIGx1bmNoLCBzbyB0aGV5IHNhdmVkIHRoZSBs
dW5jaCBGYWl4IHBhY2tlZCBmb3IgVHVlc2RheS4gQW5kIEtyaXN0aW5hIFNlbG1hbiBwZW5uZWQg
YSB0aGFuay15b3Ugbm90ZSB0aGF0IFpvZXkgZ2F2ZSB0byBGYWl4IG9uIFR1ZXNkYXkuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtUaGVyZSYjODIxNztzIHNvIG11Y2ggYmFkIG91dCB0aGVyZS4gU29tZXRpbWVzIGl0
JiM4MjE3O3MgYWxsIHlvdSBoZWFyIGFib3V0LiBZb3UgZG9uJiM4MjE3O3QgaGVhciBhYm91dCBh
bGwgdGhlIGN1dGUsIGxpdHRsZSBwb3NpdGl2ZSB0aGluZ3MgcGVvcGxlIGRvLCYjODIyMTsgU2Vs
bWFuIHNhaWQuPC9wPjxwPkEgdGhhbmsteW91IG5vdGUgc29tZWhvdyBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc2Vl
bSBlbm91Z2guPC9wPjxwPk9uIFdlZG5lc2RheSwgS3Jpc3RpbmEgU2VsbWFuIHBhcmtlZCBhdCBa
b2V5JiM4MjE3O3MgYnVzIHN0b3AgYW5kIHRoYW5rZWQgRmFpeCBoZXJzZWxmLiBTaGUgYWxzbyB0
aG91Z2h0IG90aGVycyBzaG91bGQga25vdyBhYm91dCB0aGUga2luZG5lc3MgYW5kIHBvc3RlZCBh
IHBpY3R1cmUgb2YgdGhlIG5vdGUgRmFpeCBwdXQgaW4gWm9leSYjODIxNztzIGx1bmNoIGJveCBv
biBhIHByaXZhdGUgc29jaWFsIG1lZGlhIHBhZ2UgZm9yIERlV2l0dCBwYXJlbnRzLjwvcD48cD5T
b21lb25lIGF0IHRoZSBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBFZHVjYXRpb24gQXNzb2NpYXRpb24gc2F3IGl0
LCBhbmQgd2l0aCBLcmlzdGluYSYjODIxNztzIHBlcm1pc3Npb24sIHRoZSBncm91cCBwb3N0ZWQg
dGhlIG5vdGUgb24gaXRzIHB1YmxpYyBGYWNlYm9vayBwYWdlIHRvIGNlbGVicmF0ZSBUZWFjaGVy
IEFwcHJlY2lhdGlvbiBXZWVrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7W0lddCBnb2VzIHdpdGhvdXQgc2F5aW5n
IHRoYXQgYWxsIG9mIG91ciBzY2hvb2wgZW1wbG95ZWVzICYjODIzMDsgYXJlIGRlZGljYXRlZCBp
bmRpdmlkdWFscyB3aG8gY2FyZSBhYm91dCBvdXIgQmxhY2sgVGlnZXIgRmFtaWx5LCYjODIyMTsg
dGhlIHBvc3QgcmVhZC48L3A+PHA+T24gRnJpZGF5LCB0aGUgc3Rvcnkgb2YgdGhlIGJ1cyBkcml2
ZXIgd2hvIHBhY2tlZCBhIGNoaWxkJiM4MjE3O3MgbHVuY2ggcXVpY2tseSBtYWRlIGhlYWRsaW5l
cyBhY3Jvc3MgQWtyb24gYW5kIGJleW9uZC48L3A+PHA+RmFpeCBvbiBGcmlkYXkgc2FpZCBoZSBu
ZXZlciBleHBlY3RlZCB0aGUgYXR0ZW50aW9uLjwvcD48cD5Gb3IgbW9zdCBvZiBoaXMgbGlmZSwg
aGUgc3BlbnQgaGlzIGNhcmVlciB0cmF2ZWxpbmcgYmFjayBhbmQgZm9ydGggYWNyb3NzIHRoZSBV
LlMuIGRlc2lnbmluZyB3aXJlbGVzcyBzeXN0ZW1zIGZvciBob3RlbHMgYW5kIGhvc3BpdGFscy4g
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gdG8gYWxsIGJ1dCB0d28gc3RhdGVzLCBIYXdh
aWkgYW5kIEkgZm9yZ2V0IHRoZSBvdGhlciBvbmUsJiM4MjIxOyBGYWl4IHNhaWQuICYjODIyMDtX
aGVuIEkgcmV0aXJlZCwgSSB0b2xkIG15IHdpZmUgSSB3YW50ZWQgdG8gc2xvdyBkb3duIGFuZCBi
ZSB0aGUgd2F5IEkgdXNlZCB0byBiZSBiZWZvcmUgSSBnb3QgY2F1Z2h0IHVwIGluIGFsbCB0aGUg
YnVzdGxlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RHJpdmluZyBhIHNjaG9vbCBidXMsIGhlIHNhaWQsIGhhcyBi
ZWVuIGFsbW9zdCB0aGVyYXBldXRpYy48L3A+PHA+SGUgdGFsa3MgdG8gdGhlIGNoaWxkcmVuLiBI
ZSBkdXRpZnVsbHkgcGlja3MgdXAgdGhlIHBlbmNpbHMgYW5kIGNvYXRzIHRoZXkgbGVhdmUgYmVo
aW5kLiBBbmQgd2hlbiBoZSBmb3VuZCBvdXQgRGVXaXR0IGhhcyBhIHByb2dyYW0gcmV3YXJkaW5n
IGtpZHMgZm9yIGdvb2QgYmVoYXZpb3IgJiM4MjEyOyB0ZWFjaGVycyBnaXZlIGNoaWxkcmVuIGdv
bGQgdG9rZW5zIHRoZXkgY2FuIHVzZSBpbiBhIGdpYW50IGNhbmR5LXR5cGUgbWFjaGluZSBpbiB0
aGUgc2Nob29sIG9mZmljZSB0byBnZXQgbGl0dGxlIHRveXMgJiM4MjEyOyBoZSBhZG9wdGVkIGl0
LCB0b28uIDwvcD48cD5Tb21ldGltZXMgaGUgZ2l2ZXMgdG9rZW5zIHRvIGtpZHMgd2hvIGFyZSBl
c3BlY2lhbGx5IHdlbGwtYmVoYXZlZC4gT3RoZXIgdGltZXMsIGhlIGdpdmVzIG9uZSB0byBlYWNo
IGtpZCBvbiBoaXMgYnVzLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0FsbCBvZiBteSBraWRzIGFyZSBnb29kIGtp
ZHMsJiM4MjIxOyBGYWl4LCB3aG8gaGFzIG9uZSBzdGVwc29uIGFuZCB0aHJlZSBncmFuZGNoaWxk
cmVuLCBzYWlkLiA8L3A+PHA+QW5kIHRoZXkgbXVzdCBsaWtlIGhpbSwgdG9vLiBUaGUgU2VsbWFu
IGZhbWlseSYjODIxNztzIGdyYXRpdHVkZSBmb3IgWm9leSYjODIxNztzIGx1bmNoIHdhc24mIzgy
MTc7dCB0aGUgZmlyc3QgdGhhbmsteW91IGhlIHJlY2VpdmVkLjwvcD48cD5JdCB3YXMgdGhlIGxh
c3Qgd2VlayBvZiBjbGFzc2VzIGZvciBzZW5pb3JzIGF0IEN1eWFob2dhIEZhbGxzIEhpZ2ggU2No
b29sIGFuZCBhIGNvdXBsZSBvZiB0aGUgc29vbi10by1iZSBncmFkdWF0ZXMgZ2F2ZSBoaW0gdGhh
bmsteW91IGNhcmRzLCBoZSBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T25lIHNhaWQgJiM4MjE2O01yLiBC
dXMgRHJpdmVyLCB5b3UgbWF5IG5vdCByZWFsaXplIGl0LCBidXQgd2hlbiB5b3Ugc2FpZCAmIzgy
MTY7SGkmIzgyMTc7IHRvIG1lIGV2ZXJ5IG1vcm5pbmcgaXQgbWVhbnQgc29tZXRoaW5nLCBJJiM4
MjE3O2xsIGFsd2F5cyByZW1lbWJlciB0aGF0LCYjODIxNzsgJiM4MjIxOyBGYWl4IHJlY2FsbGVk
LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgY291bGRuJiM4MjE3O3QgYmVsaWV2ZSBob3cgc3dlZXQgdGhhdCB3
YXMsJiM4MjIxOyBGYWl4IHNhaWQuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gdHJ1bHkgYmxlc3NlZC4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkFtYW5kYSBHYXJyZXR0IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcyNSBv
ciA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86YWdhcnJldHRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmFnYXJyZXR0
QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hZ2FycmV0dEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYj
NjQ7YWdhcnJldHRBQkombmJzcDs8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.