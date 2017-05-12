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Education

Life in the slower lane: New Cuyahoga Falls school bus driver extends unexpected kindness, receives unexpected thanks

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 12, 2017 - 01:10 PM | Updated: May 12, 2017 - 11:10 PM
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Zoey Selman, 10, a 5th grader at Gordon Dewitt Elementary School in Cuyahoga Falls, accidentally left her empty tiger lunchbox on the school bus. The driver, Bill Faix, found the empty box, worried Zoey wouldn't have anything to eat and packed her a lunch himself. (Family photo)


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