Live in northern Stark County? Law enforcment say to lock your vehicle after string of overnight thefts

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UExBSU4gVFdQLiAmIzgyMTI7IFRoZSBTdGFyayBDb3VudHkgU2hlcmlmZiYjODIxNztzIG9m
ZmljZSBhbmQgTm9ydGggQ2FudG9uIHBvbGljZSBhcmUgaW52ZXN0aWdhdGluZyBhIHJlY2VudCBz
dHJpbmcgb2YgdGhlZnRzIGZyb20gdmVoaWNsZXMuIDwvcD48cD5JbnZlc3RpZ2F0b3JzIGJlbGll
dmUgYSBncm91cCBvZiB0aHJlZSBvciBmb3VyIHBlb3BsZSBhcmUgYmVoaW5kIHRoZSBicmVhay1p
bnMsIGFsbCBvZiB3aGljaCBoYXZlIGhhcHBlbmVkIG92ZXJuaWdodC48L3A+PHA+Tm9ydGggQ2Fu
dG9uIHBvbGljZSBzYWlkIHRoZXkgaGF2ZSBzZWN1cml0eSB2aWRlbyBzaG93aW5nIHNvbWVvbmUg
dXNpbmcgYSBjcmVkaXQgY2FyZCBzdG9sZW4gZnJvbSBvbmUgb2YgdGhlIHZlaGljbGVzIGF0IGEg
Q2lyY2xlLUsuIFNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIHNheSB0aGV5IGFsc28gaGF2
ZSB2aWRlbyBzaG93aW5nIGEgZGlmZmVyZW50IHBlcnNvbiB1c2luZyBhIGNyZWRpdCBjYXJkIHN0
b2xlbiBmcm9tIGFub3RoZXIgdmVoaWNsZSBhdCBhIGdhcyBzdGF0aW9uLjwvcD48cD5JbiBib3Ro
IGNhc2VzLCB0aGUgc3VzcGVjdHMgd2VyZSBpbiBhIHdoaXRlLCBtaWQtIHRvIGxhdGUtMTk5MHMg
IEZvcmQgRXNjb3J0IHN0YXRpb24gd2Fnb24gbWlzc2luZyBhIGh1YiBjYXAgb24gaXRzIGZyb250
IGRyaXZlciYjODIxNztzIHNpZGUuPC9wPjxwPkxhdyBlbmZvcmNlbWVudCBhc2tzIGFueW9uZSB3
aXRoIGluZm9ybWF0aW9uIGFib3V0IHRoZSBzdXNwZWN0cyBvciB0aGVpciB2ZWhpY2xlIHRvIGNh
bGwgaW52ZXN0aWdhdG9ycyBhdCAzMzAtNDMwLTM4MDAuPC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+PC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.