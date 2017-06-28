All CATEGORIES
☰ Menu

Live in northern Stark County? Law enforcment say to lock your vehicle after string of overnight thefts

Beacon Journal staff report

Published: June 28, 2017 - 12:28 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

The Stark County Sheriffs office and North Canton police are investigating a recent string of thefts from vehicles. (Image courtesy of Stark County Sheriff's Office)


MORE IN NEWS

taxcredit28cut_02 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
$5 million in tax credits will help downtown Akron developers - 12:44 PM

The state is providing a new financing tool to help save old buildings in downtown Akron.

graves29cut_1
Schneider Park mystery draws University of Akron students; archaeological survey of grave sites underway
Bob Dyer: Is something wrong at the library?
Parents of Akron boy who overdosed sentenced to 21 months in prison
ljames_mug
LeBron James assists in production of Showtime documentary on history of the NBA
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next