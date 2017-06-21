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Memorial

Local Islamic center hosting interfaith vigil Friday for slain Virginia teen

Beacon Journal staff report

Published: June 21, 2017 - 11:42 AM
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This image provided by the Hassanen family shows Nabra Hassanen in Fairfax, Va. Police in Fairfax, Va., said Monday, that "road rage" was to blame for the slaying of a 17-year-old muslim girl who was walking with friends to her mosque between Ramadan prayers this weekend. Police have not identified Hassanen, but her father confirmed she was the victim in Sunday's attack. (Courtesy Hassanen Family via AP)


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