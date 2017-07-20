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Longtime Congressman Regula dies at 92

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: July 20, 2017 - 12:24 PM | Updated: July 20, 2017 - 06:28 PM
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In this May 11, 1999 photo, U.S. Rep. Ralph Regula, R-Ohio, works in his Capitol Hill office in Washington. Regula, a northeastern Ohio member of the U.S. House of Representatives for 36 years before retiring in 2008, and a key player in creating Cuyahoga Valley National Park, died Wednesday his son said. He was 92. (AP Photo/Leslie E. Kossoff)

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