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Looking for elves, reindeer, Mrs. Claus or the Grinch? Try Peninsula throughout December

Beacon Journal staff report

Published: November 27, 2016 - 08:56 PM | Updated: November 28, 2016 - 12:26 PM
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Elves line the fence of The Winking Lizard in Peninsula. Christmas events in the area will kick off on Dec. 1. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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