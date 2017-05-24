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2017 memorial day events

Looking for something to do this holiday weekend? Check out our list of 2017 Memorial Day events

Published: May 24, 2017 - 01:27 PM | Updated: May 28, 2017 - 09:24 AM
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Rachel Abney (center) of Jackson Township snaps a photo of her children, Riley, 4, (right) and Robbie, 6, amid the more than 1,000 American flags on display at the fourth annual Field of Honor, Field of Heroes Memorial Day at the Jackson Township Safety Center. A full list of local Memorial Day events can be found in the Akron Beacon Journal and Ohio.com .(Akron Beacon Journal file photo)


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