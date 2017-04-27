Malone University president to deliver commencement address

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0FOVE9OOiBNYWxvbmUgVW5pdmVyc2l0eSBQcmVzaWRlbnQgRGF2aWQgS2luZyB3aWxsIGRl
bGl2ZXIgdGhlIGNvbW1lbmNlbWVudCBhZGRyZXNzIE1heSA2IGFzIHBhcnQgb2YgdGhlIHNjaG9v
bCYjODIxNztzIDEyNXRoIGFubml2ZXJzYXJ5IGNlbGVicmF0aW9uLjwvcD48cD5HcmFkdWF0aW9u
IGNlcmVtb25pZXMgYXJlIHNldCBmb3IgMTAgYS5tLiBhdCBGYWl0aCBGYW1pbHkgQ2h1cmNoLCA4
MjAwIEZyZWVkb20gQXZlLiBOVywgTm9ydGggQ2FudG9uLjwvcD48cD5IaXMgYWRkcmVzcyB0byB0
aGUgZ3JhZHVhdGVzIGFuZCB0aGVpciBmYW1pbGllcyBpcyB0aGUgY3VsbWluYXRpb24gb2YgYSB5
ZWFybG9uZyBjZWxlYnJhdGlvbiBvZiB0aGUgZm91bmRpbmcgb2YgdGhlIGluc3RpdHV0aW9uLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7VGhpcyBoYXMgYmVlbiBhbiBleHRyYW9yZGluYXJ5IHllYXIgaW4gdGhlIGxp
ZmUgb2YgdGhlIHVuaXZlcnNpdHkgYXMgd2UgaGF2ZSBjb21lIHRvZ2V0aGVyIGFzIG1lbWJlcnMg
b2YgdGhlIE1hbG9uZSBjb21tdW5pdHkgdG8gcmVjb2duaXplIGFuZCBob25vciBhbGwgdGhhdCB0
aGUgaW5zdGl0dXRpb24gaGFzIGRvbmUgaW4gcGVvcGxlJiM4MjE3O3MgbGl2ZXMgc2luY2UgMTg5
MiwmIzgyMjE7IEtpbmcgc2FpZCBpbiBhIHByZXBhcmVkIHN0YXRlbWVudC48L3A+PHA+SGUgYmVj
YW1lIHByZXNpZGVudCBvZiBNYWxvbmUgaW4gSmFudWFyeSAyMDEyLjwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.