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Man and engine ejected from vehicle during suspected street race in Akron

Beacon Journal staff report

Published: March 29, 2017 - 08:10 AM | Updated: March 30, 2017 - 06:39 AM
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(Image courtesy of News 5 Cleveland)


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