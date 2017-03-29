All CATEGORIES
☰ Menu

Man and engine ejected from vehicle during suspected street race in Akron

Beacon Journal staff report

Published: March 29, 2017 - 08:10 AM | Updated: March 30, 2017 - 06:39 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

(Image courtesy of News 5 Cleveland)


MORE IN NEWS

summa30cut Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Summa loses appeal: Medical residency program at Akron City’s ER will end

Summa Health System has lost its appeal with a national accreditation council that abruptly stripped the institution of its ability to train emergency room residents at Akron City Hospital.

lgbt30cut_01
LGBT discrimination real, advocates say, despite no mechanism to report it until now
battle30_01
Akron man sentenced to 14 years for shooting death of his wife; man says shooting was accidental, blames drugs
Bob Dyer: What happens to Big Dig dirt?
gac30cut
Dan Colantone resigning as leader of Greater Akron Chamber
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next