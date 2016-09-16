Man charged with killing Ohio trooper on Cleveland freeway

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBBdXRob3JpdGllcyBzYXkgYSBtYW4gd2FzIGRyaXZpbmcgdW5kZXIgdGhl
IGluZmx1ZW5jZSBvZiBkcnVncyB3aGVuIGhlIHN0cnVjayBhbmQga2lsbGVkIGEgdmV0ZXJhbiBP
aGlvIFN0YXRlIEhpZ2h3YXkgUGF0cm9sIHRyb29wZXIgYWxvbmcgYSBDbGV2ZWxhbmQgaW50ZXJz
dGF0ZS48L3A+PHA+VGhlIEhpZ2h3YXkgUGF0cm9sIG9uIEZyaWRheSBzYWlkIDM3LXllYXItb2xk
IEpvc2h1YSBHYXNwYXIsIG9mIENvbHVtYmlhIFN0YXRpb24sIGhhcyBiZWVuIGNoYXJnZWQgd2l0
aCBhZ2dyYXZhdGVkIHZlaGljdWxhciBob21pY2lkZS4gSGUmIzgyMTc7cyBiZWluZyBoZWxkIGlu
IGEgQ2xldmVsYW5kIGphaWwgYWZ0ZXIgaGlzIGFycmVzdGVkIFRodXJzZGF5IGF0IHRoZSBzY2Vu
ZS48L3A+PHA+Rm9ydHktZWlnaHQteWVhci1vbGQgVHJvb3BlciBLZW5uZXRoIFZlbGV6IHdhcyBz
dHJ1Y2sgVGh1cnNkYXkgb24gSW50ZXJzdGF0ZSA5MC4gVGhlIEhpZ2h3YXkgUGF0cm9sIGlzc3Vl
ZCBhIHN0YXRlbWVudCBGcmlkYXkgdGhhdCBzYXlzIFZlbGV6IHdhcyBzdGFuZGluZyBpbnNpZGUg
dGhlIGludGVyc3RhdGUmIzgyMTc7cyBiZXJtIGNvbmR1Y3RpbmcgdHJhZmZpYyBlbmZvcmNlbWVu
dCB3aGVuIEdhc3BhciBzd2VydmVkIHRvIGF2b2lkIGFub3RoZXIgdmVoaWNsZSBhbmQgaGl0IFZl
bGV6LjwvcD48cD5BIGNvdXJ0IGhlYXJpbmcgZm9yIEdhc3BhciBpcyBzY2hlZHVsZWQgZm9yIFNh
dHVyZGF5LiBSZWNvcmRzIGRvbiYjODIxNzt0IGluZGljYXRlIGlmIGhlIGhhcyBhbiBhdHRvcm5l
eS48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.