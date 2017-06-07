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Man charged with stabbing, then shooting Goodyear Heights store clerk with his own gun

Beacon Journal staff report

Published: June 7, 2017 - 12:48 PM | Updated: June 7, 2017 - 02:30 PM
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Rueben Woodruff


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