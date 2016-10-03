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Death penalty

Man convicted in Akron killing of girl, 3, to be executed when state resumes executions in January

By Andrew Welsh-Huggins
Associated Press

Published: October 3, 2016 - 11:24 AM | Updated: October 4, 2016 - 08:28 AM
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FILE  This undated file photo provided by the Ohio Department of Rehabilitation and Correction shows death row inmate Ronald Phillips, convicted of the 1993 rape and murder of his girlfriend's 3-year-old daughter in Akron, Ohio, and scheduled for execution in January 2017. Ohio plans to resume executions in January 2017 with a new three-drug combination, an attorney representing the state told a federal judge Monday, Oct. 3, 2016. (Ohio Department of Rehabilitation and Correction via AP, File)


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