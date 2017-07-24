Man dies after being pinned between car, utility pole in Ohio

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VE9MRURPLCBPSElPOiBQb2xpY2Ugc2F5IGEgNjAteWVhci1vbGQgbWFuIGhhcyBkaWVkIGFm
dGVyIGJlaW5nIGNydXNoZWQgYmV0d2VlbiBoaXMgY2FyIGFuZCBhIHV0aWxpdHkgcG9sZSBpbiBP
aGlvLjwvcD48cD5Qb2xpY2Ugc2F5IFRpbW90aHkgTWNLYXksIG9mIFRvbGVkbywgd2FzIHN0YW5k
aW5nIG5lYXIgaGlzIGlkbGluZyBjYXIgb3V0c2lkZSBoaXMgaG9tZSB3aGVuIHRoZSB2ZWhpY2xl
IHNsaXBwZWQgaW50byByZXZlcnNlIHNob3J0bHkgYmVmb3JlIDUgcC5tLiBTdW5kYXkuPC9wPjxw
PlRoZSBjYXIgcm9sbGVkIGRvd24gdGhlIHN0cmVldCBhbmQgc3RydWNrIE1jS2F5LCBwaW5uaW5n
IGhpbSBhZ2FpbnN0IHRoZSBwb2xlLjwvcD48cD5NY0theSB3YXMgdHJhbnNwb3J0ZWQgdG8gYSBo
b3NwaXRhbCwgd2hlcmUgaGUgd2FzIHByb25vdW5jZWQgZGVhZC48L3A+PHA+UG9saWNlIGRvIG5v
dCBrbm93IHdoeSB0aGUgbWFuIGdvdCBvdXQgb2YgaGlzIGNhciwgYnV0IHRoZXkgYXJlIGNvbnRp
bnVpbmcgdG8gaW52ZXN0aWdhdGUuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.