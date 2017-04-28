Man in black: Akron police suspect same man robbed two payday loan stores in six days

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gcG9saWNlIHN1c3BlY3QgdGhlIHNhbWUgbWFuIGhhcyByb2JiZWQgdHdvIENoZWNr
IGludG8gQ2FzaCBzdG9yZXMgc2luY2UgU2F0dXJkYXkuIDwvcD48cD5UaGUgbGF0ZXN0IGluY2lk
ZW50IGhhcHBlbmVkIGF0IDQ5NiBTLiBDYW50b24gUmQgYWJvdXQgMTE6MzAgYS5tLiBUaHVyc2Rh
eS4gQSBjbGVyayB0b2xkIHBvbGljZSBhIG1hbiBjYW1lIGludG8gdGhlIGJ1c2luZXNzZXMgYW5k
IGRlbWFuZGVkIG1vbmV5IGZyb20gYm90aCB0aGUgY2FzaCBkcmF3ZXJzIGFuZCB0aGUgYnVzaW5l
c3MmIzgyMTc7cyBzYWZlLiA8L3A+PHA+QWNjb3JkaW5nIHRvIHBvbGljZSwgdGhlIHN1c3BlY3Qg
JiM4MjEyOyB3ZWFyaW5nIGEgYmxhY2sgbWFzaywgYmxhY2sgaG9vZGVkIHN3ZWF0c2hpcnQsIGJs
YWNrIHBhbnRzIGFuZCBibGFjayBSZWVib2sgc2hvZXMgd2l0aCByZWQgbGV0dGVyaW5nIC0gZmxl
ZCBvdXQgYSByZWFyIGRvb3IgYW5kIGp1bXBlZCBpbnRvIGEgYnJpZ2h0IGJsdWUgRm9yZCBGdXNp
b24uIDwvcD48cD5JbnZlc3RpZ2F0b3JzIGJlbGlldmUgdGhlIHNhbWUgbWFuIGFsc28gcm9iYmVk
IHRoZSBDaGVjayBpbnRvIENhc2ggYXQgMjE3NCBSb21pZyBSZC4gQXByaWwgMjIuIDwvcD48cD5Q
b2xpY2UgZGVzY3JpYmVkIHRoZSBzdXNwZWN0IGFzIGEgbGlnaHQtc2tpbm5lZCBibGFjayBvciBI
aXNwYW5pYyBtYW4sIDUmIzgyMTc7MTAmIzgyMjE7IC0gNiYjODIxNzsgdGFsbCwgMTcwLTIwMCBw
b3VuZHMuPC9wPjxwPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.