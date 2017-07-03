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Man shot by unknown suspect in West Akron

Beacon Journal staff report

Published: July 3, 2017 - 02:17 PM

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