PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QSBtYW4gd2FzIHNob3QgYnkgYW4gdW5rbm93biBzdXNwZWN0IGluIHRoZSAxMTAwIGJsb2Nr
IG9mIE5vbWUgQXZlbnVlIGluIFdlc3QgQWtyb24gb24gU2F0dXJkYXkuPC9wPjxwPlBvbGljZSBy
ZXNwb25kZWQgdG8gYSBjYWxsIG9mIHNob3RzIGZpcmVkIGFmdGVyIDExIHAubS4gU2F0dXJkYXku
IE9mZmljZXJzIGZvdW5kIGEgc2hlbGwgY2FzaW5nIGluIHRoZSBkcml2ZXdheSwgYnV0IG5vIHZp
Y3RpbS48L3A+PHA+TWludXRlcyBsYXRlciwgb2ZmaWNlcnMgcmVjZWl2ZWQgYSBjYWxsIGF0IENs
ZXZlbGFuZCBDbGluaWMgQWtyb24gR2VuZXJhbCBmb3IgYSA2Ni15ZWFyLW9sZCBtYWxlIHdobyBo
YWQgd2Fsa2VkIGludG8gdGhlIGVtZXJnZW5jeSByb29tIHdpdGggYSBndW5zaG90IHdvdW5kIHRv
IHRoZSBjaGVzdC4gUG9saWNlIHNhaWQgdGhlIHZpY3RpbSYjODIxNztzIGluanVyaWVzIGRpZCBu
b3QgYXBwZWFyIHRvIGJlIGxpZmUtdGhyZWF0ZW5pbmcuPC9wPjxwPlRoZSBtYW4gdG9sZCBwb2xp
Y2UgaGUgd2FzIHN0YW5kaW5nIGluIHRoZSBzdHJlZXQgd2hlbiBoZSB3YXMgc2hvdCBieSB0aGUg
dW5rbm93biBzdXNwZWN0LiBIZSB3YXMgdW5hYmxlIHRvIGdpdmUgYSBkZXNjcmlwdGlvbiBvZiB0
aGUgc3VzcGVjdC48L3A+PHA+QW55b25lIHdpdGggaW5mb3JtYXRpb24gaXMgYXNrZWQgdG8gY29u
dGFjdCBBa3JvbiBkZXRlY3RpdmVzIGF0IDMzMC0zNzUtMjQ5MC48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.